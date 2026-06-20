Khai thác giá trị áo dài trong dòng chảy công nghiệp văn hóa

Tọa đàm “Văn hóa Áo dài - Giá trị gia tăng ngành công nghiệp văn hóa” diễn ra ngày 20-6, tại Đường sách TPHCM, mở rộng góc nhìn từ văn hóa sang kinh tế sáng tạo, thảo luận về vai trò của áo dài trong phát triển du lịch, giáo dục, doanh nghiệp, truyền thông và chuyển đổi số.

Tọa đàm “Văn hóa Áo dài – Giá trị gia tăng ngành công nghiệp văn hóa”

Tọa đàm nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Áo dài TPHCM lần thứ II - năm 2026, do Hiệp hội Áo dài TPHCM tổ chức.

Tại sự kiện, NTK Anna Hạnh Lê, quyền Chủ Tịch Hiệp hội Áo dài TPHCM, chia sẻ sâu về "Hệ sinh thái văn hóa áo dài TPHCM giai đoạn 2026 - 2030".

Theo bà, muốn một giá trị văn hóa phát triển bền vững, cần có hệ sinh thái và muốn áo dài trở thành nguồn lực cho phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo, cần có sự kết nối giữa cộng đồng, doanh nghiệp, giáo dục, dữ liệu, truyền thông và chính sách.

NTK Anna Hạnh Lê, Quyền Chủ Tịch Hiệp hội Áo dài TPHCM phát biểu tại tọa đàm

Giáo sư Huỳnh Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, thông tin, nhiều quốc gia trên thế giới đã biến các biểu tượng văn hóa trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc và là công cụ gia tăng sức mạnh mềm quốc gia. Điển hình như Kimono của Nhật Bản, Hanbok Hàn Quốc, sườn xám Trung Hoa... Theo đó, áo dài hoàn toàn có thể trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa mang tính nhận diện của Việt Nam.

Giáo sư Huỳnh Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM phát biểu tại tọa đàm

Giáo sư Trịnh Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa TPHCM, nhấn mạnh tầm quan trọng của “Giáo dục văn hóa và phát triển nguồn nhân lực”. “Muốn Áo dài trở thành một tài sản văn hóa có sức sống lâu dài thì thế hệ trẻ phải trở thành chủ thể tiếp nối”, ông phân tích.

Giáo sư Trịnh Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa TPHCM phát biểu

TIỂU TÂN