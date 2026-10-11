Tìm hướng chuyển đổi diện tích cao su kém hiệu quả ở Gia Lai

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về tiêu chí, định hướng đầu tư chuyển đổi trên diện tích cao su kém hiệu quả sang nông nghiệp công nghệ cao và nông, lâm kết hợp.

Đối tượng áp dụng gồm các doanh nghiệp đang quản lý diện tích cao su chết, kém phát triển có nhu cầu chuyển đổi và các nhà đầu tư quan tâm.

Quá trình chuyển đổi ưu tiên dự án nông nghiệp công nghệ cao gắn với sơ chế, chế biến, tiêu thụ; ưu tiên các loại cây ăn quả, cây dược liệu xuất khẩu; dự án nông, lâm kết hợp.

Gia Lai đang tìm cách chuyển đổi diện tích cao su kém hiệu quả

Các dự án phải ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc. Sản phẩm xuất khẩu phải đạt tiêu chuẩn châu Âu hoặc tương đương. Nhà đầu tư cần xác định thị trường tiêu thụ, có thỏa thuận với đối tác nước ngoài về công nghệ, giống, bao tiêu hoặc xuất khẩu sản phẩm, ưu tiên công nghệ tiết kiệm tài nguyên và kinh tế tuần hoàn.

Ngoài ra, nhà đầu tư phải có kinh nghiệm, vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư và phương án huy động phần vốn còn lại. Dự án phải phù hợp quy hoạch, bảo đảm yêu cầu môi trường, xử lý chất thải và xây dựng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói theo quy định.

Nhà đầu tư phải hoàn thiện thủ tục pháp lý trong tối đa 30 ngày kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư, khởi công trong năm 2026 và đưa dự án vào hoạt động không quá 24 tháng kể từ ngày được chuyển mục đích sử dụng đất.

Trước đó, ngày 21-9-2026, UBND tỉnh Gia Lai ban hành văn bản triển khai Kết luận số 261-KL/TU ngày 9-9-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi diện tích cao su chết, kém phát triển sang các dự án khác.

NGỌC OAI