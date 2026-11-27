Sáng 27-11, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Lâm Đồng tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Sản xuất cà phê bền vững, phát thải thấp, kết nối với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu tại khu vực Tây Nguyên”.

Tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà quản lý, tổ hợp tác thảo luận về định hướng phát triển ngành hàng cà phê Việt Nam theo hướng bền vững, phát thải thấp và đáp ứng các tiêu chuẩn hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tham dự tại diễn đàn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

TS. Đỗ Thị Kiều An, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên, cho biết các nghiên cứu tại Tây Nguyên cho thấy sản xuất cà phê còn gặp những hạn chế về độ chua của đất, mất cân đối dinh dưỡng và sử dụng nước tưới. Mức độ khác nhau giữa các địa bàn và nhóm vườn. Vì vậy, cần đánh giá theo điều kiện cụ thể, tránh áp dụng một công thức phân bón hoặc mức tưới chung cho toàn vùng.

TS. Đỗ Thị Kiều An, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên, trao đổi tại diễn đàn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo TS. Nguyễn Xuân Hòa Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), với nông dân và hợp tác xã, ưu tiên không nên là chạy theo nhiều chứng nhận cùng lúc. Một hợp tác xã nên xây một “hồ sơ lõi” gồm GPS, quyền sử dụng đất, lịch sử sử dụng đất, nhật ký sản xuất, hóa đơn đầu vào, số liệu thu hoạch, bán hàng và sơ đồ dòng vật chất; sau đó dùng cùng bộ dữ liệu cho EUDR, 4C, RA hoặc chương trình carbon.

Lợi thế cạnh tranh của cà phê Tây Nguyên phải được xây dựng trên “năng suất tài nguyên” nhiều giá trị hơn trên mỗi đơn vị nước, phân bón, đất và phát thải đồng thời có dữ liệu đủ tin cậy để chứng minh với thị trường quốc tế.

Cũng tại diễn đàn, nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh việc chuyển đổi từ tư duy chạy theo sản lượng sang quản lý đất đai, dinh dưỡng và nguồn nước tưới một cách khoa học để khắc phục tình trạng thoái hóa đất. Các đại biểu đề xuất giải pháp tăng cường liên kết chuỗi giá trị giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp thông qua việc ứng dụng công nghệ số và truy xuất nguồn gốc.

Việc nhân rộng các mô hình canh tác thông minh thích ứng biến đổi khí hậu được xem là chìa khóa nâng cao giá trị và uy tín của hạt cà phê trên thị trường toàn cầu.

Niên vụ 2025-2026, các địa phương trong cả nước có khoảng 730.000 ha (tại Tây Nguyên khoảng 676.000 ha). Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,8 triệu tấn cà phê, đạt 8,5 tỷ USD. Khối lượng xuất khẩu tăng 21% nhưng kim ngạch chỉ tăng gần 1%, cho thấy giá xuất khẩu bình quân giảm và tăng trưởng còn phụ thuộc nhiều vào lượng. Liên minh châu Âu (EU) chiếm 43,8% khối lượng xuất khẩu, đặt ra yêu cầu cấp thiết về duy trì khả năng tiếp cận thị trường, đặc biệt là đáp ứng Quy định chống phá rừng của EU (EUDR).

ĐOÀN KIÊN