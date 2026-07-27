Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào

Tối 26-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, tỉnh Nghệ An và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào trang trọng tổ chức lễ thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Dự chương trình có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương; đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam cùng đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào là nơi yên nghỉ của gần 11.000 phần mộ cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào. Mỗi phần mộ không chỉ ghi dấu một cuộc đời đã hiến dâng cho độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn là minh chứng cho tình đoàn kết chiến đấu, nghĩa tình thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Phát biểu tại chương trình, trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy xúc động cho biết, tuổi trẻ Việt Nam thấm thía rằng hòa bình, độc lập và những thành tựu của đất nước hôm nay đã được đánh đổi bằng máu xương, tuổi xuân và hạnh phúc riêng của biết bao thế hệ cha anh. Sự tri ân đó đã được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động rất thiết thực, đặc biệt là trong những ngày tháng 7 đầy ý nghĩa này.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Nhưng điều có ý nghĩa hơn những con số là hàng triệu tấm lòng và hàng vạn bàn tay trẻ đã cùng chung sức. Mỗi suất quà, mỗi căn nhà, mỗi bữa cơm, mỗi di ảnh được phục dựng, mỗi ngôi mộ được chăm sóc đều là một lời hứa của tuổi trẻ: Thế hệ hôm nay không bao giờ quên sự hy sinh của thế hệ đi trước.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao tặng 79 suất quà tới các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng. Theo đề nghị của Trung ương Đoàn, nhóm thanh niên phục dựng ảnh liệt sĩ Skyline đăng ký phục dựng bằng công nghệ số 100 di ảnh liệt sĩ để trao tặng các gia đình; trong đó, đại diện 27 gia đình liệt sĩ trực tiếp đón nhận di ảnh người thân cùng các phần quà động viên, thăm hỏi của Ban tổ chức ngay tại buổi lễ.

Những ngọn nến được thắp lên phần mộ liệt sĩ

>> Một số hình ảnh tại lễ thắp nến tri ân:

DƯƠNG QUANG