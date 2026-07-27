Việt Nam duy trì 8 đội quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Sáng 27-7, tại TPHCM, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam và Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào tổ chức kỳ họp lần thứ 31 về tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Lào do Thượng tướng Vongsone Inpanphim, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, Trưởng Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào làm Trưởng đoàn.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của phía Lào dành cho các Đội quy tập của Việt Nam

Tại kỳ họp, hai bên đánh giá kết quả thực hiện các nội dung đã ký kết tại Biên bản lần thứ 30, đồng thời thống nhất phương hướng, nội dung hợp tác trong mùa khô 2026-2027.

Trong mùa khô 2025-2026, các đội quy tập của Việt Nam đã tìm kiếm, quy tập được 173 hài cốt liệt sĩ.

Thượng tướng Vongsone Inpanphim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, đánh giá cao những kết quả đạt được trong mùa khô 2025 - 2026

Hai bên khẳng định, kết quả trên có được là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, chính quyền các cấp của hai nước. Phía Lào thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ các đội quy tập của Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cung cấp thông tin về nơi an táng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu và Thượng tướng Vongsone Inpanphim ký kết biên bản lần thứ 31



Trao đổi tại kỳ họp, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cho biết, ngày 15-3-2026, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã phát động chiến dịch cao điểm “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Gắn với mục tiêu của chiến dịch, trong mùa khô 2026-2027, Việt Nam tiếp tục duy trì 8 đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ làm nhiệm vụ tại Lào. Dự kiến, lực lượng thực hiện nhiệm vụ sẽ được tăng cường và ra quân sớm hơn (vào khoảng tháng 8-2026), nhằm tranh thủ thời gian, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập.

Trong mùa khô 2026-2027, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Tại kỳ họp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam đã trao kinh phí hỗ trợ năm 2026 của Chính phủ Việt Nam đến Ban Công tác đặc biệt Chính phủ và các địa phương của Lào.

THU HOÀI