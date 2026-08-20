Tỏa sáng những giá trị kết tinh từ lao động

Năm nay, Giải thưởng Tôn Đức Thắng bước sang năm thứ 26 và được trao đúng vào dịp kỷ niệm 138 năm ngày sinh Bác Tôn (20-8-1888 - 20-8-2026).

Hành trình của giải thưởng cấp thành phố, bắt đầu từ năm 2000 được tổ chức nhằm vinh danh những kỹ sư, công nhân có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhiều đề tài khoa học thiết thực được ứng dụng thực tiễn, thể hiện sức sống và sự lan tỏa giá trị lao động sáng tạo trên mọi lĩnh vực của con người TPHCM.

Được nhận giải thưởng mang tên Bác Tôn là một vinh dự lớn lao. Bác Tôn là một nhà lãnh đạo mẫu mực, người bạn chiến đấu thân thiết của Bác Hồ kính yêu. Xuất thân là một người thợ (thợ máy và thợ điện), từng học tập và làm việc tại Sài Gòn, Bác Tôn là chiến sĩ cộng sản lớp đầu tiên của phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc.

Trong bài viết của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhan đề “Bác Tôn - con người đại biểu cho những giá trị đạo đức cao đẹp nhất của dân tộc và của giai cấp công nhân Việt Nam”, có đoạn: “Di sản quý nhất mà đồng chí Tôn Đức Thắng để lại cho nhân dân là chất người Tôn Đức Thắng, sản phẩm tổng hợp của chất hào hiệp Nam bộ, chất kiên cường và tài năng sáng tạo Việt Nam, chất tiên phong của giai cấp công nhân, chất cách mạng của người yêu nước, người cộng sản, chất nhân đạo của con người".

Trong 25 năm qua, có trên 260 kỹ sư, công nhân tiêu biểu nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng. Ở lần thứ 26 này, số người được đề cử là 11, được chọn từ 36 cá nhân ở 6 lĩnh vực và 8 nhóm ngành nghề khác nhau như: cơ khí - chế tạo máy, điện công nghiệp - điện tử - điện lạnh, công nghệ thông tin, hóa học, môi trường, giáo dục, y tế…

Năm nay, người đoạt giải hầu hết là kỹ sư, có thâm niên nghề nghiệp, trực tiếp sản xuất, quản lý, có nhiều sáng kiến mang lại giá trị cao, đến hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Nhiều người đang làm việc ở những đơn vị công nghệ cao, phục vụ cho đời sống thiết yếu (truyền tải điện, cung cấp nước), làm dịch vụ giáo dục, y tế, sử dụng robot trong cải cách hành chính, chẩn đoán, điều trị bệnh nhân…

11 gương mặt được đề cử vinh danh là những người có nhiều sáng kiến, không chỉ đem lại những giá trị về kinh tế mà còn góp phần nghiên cứu, phát triển ngành nghề, đảm bảo an toàn lao động, cải tiến quy trình vận hành hợp lý, tối ưu hóa phụ tùng, thiết bị, quản trị chất lượng giáo dục, chăm sóc bệnh nhân.

Đây là những con người thầm lặng vượt khó, say mê lao động sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Họ là các đoàn viên công đoàn xuất sắc, nhiều người là đảng viên, là chiến sĩ thi đua, hăng hái đóng góp vào phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” giai đoạn 2026-2031 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

11 gương mặt tiêu biểu, xứng đáng được vinh danh tại Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2026 đã nhận được nhiều tin yêu, quý trọng từ đồng nghiệp cho đến xã hội. Giải thưởng sẽ tiếp thêm sức mạnh để họ đi lên, có những đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển mạnh mẽ của thành phố và đất nước.

Yêu cầu phát triển theo tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Bộ Chính trị đang thúc giục chúng ta. Đó là, phải tạo được sự chuyển đổi căn bản từ “lao động giản đơn” sang “lao động sáng tạo” gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia trong giai đoạn mới.

Trên tinh thần đó, chúng ta kỳ vọng Giải thưởng Tôn Đức Thắng sẽ tiếp tục vinh danh những tấm gương lao động sáng tạo của TPHCM - những con người ở tuyến đầu của sự chuyển đổi mô hình phát triển, của công cuộc chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế sâu rộng chưa từng có.

PHẠM PHƯƠNG THẢO