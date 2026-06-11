Lưu ý khi bỏ thủ tục nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy từ ngày 1-7

Theo đại diện Công an TPHCM, việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy là cắt giảm thủ tục hành chính, nhưng không phải giảm bớt yêu cầu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy.

Chiều 11-6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn. Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi chủ trì.

Tại họp báo, Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an TPHCM cho biết, theo Nghị quyết 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ, từ ngày 1-7-2026 sẽ cắt bỏ thủ tục hành chính về nghiệm thu PCCC (Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo sửa đổi Luật PCCC-CNCH, trong đó có nội dung này). Chủ trương này giúp giảm chi phí, thời gian và áp lực, nhân lực cho cơ quan nhà nước lẫn doanh nghiệp.

Thượng tá Trần Xuân Phương thông tin tại họp báo

Tuy nhiên, để việc cắt giảm thủ tục hành chính mà vẫn không buông lỏng công tác quản lý nhà nước về PCCC, các cơ quan có thẩm quyền (công an và cơ quan chuyên môn về xây dựng) sẽ chuyển sang hướng “hậu kiểm”. Đó là việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất khi công trình, dự án, phương tiện giao thông mới đi vào hoạt động. Điều này đảm bảo không để phát sinh tình trạng lợi dụng các hoạt động kiểm tra để biến tướng thành thủ tục kiểm tra, nghiệm thu khác, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Theo Thượng tá Trần Xuân Phương, chủ đầu tư vẫn phải tổ chức thi công, lắp đặt, kiểm tra, nghiệm thu và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC của công trình trước khi đưa vào sử dụng.

Trường hợp chủ đầu tư, đơn vị thi công không thực hiện đúng nội dung thiết kế về PCCC đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định hoặc thẩm duyệt, tự ý thay đổi giải pháp kỹ thuật, cắt giảm hạng mục, thiết bị PCCC nhằm giảm chi phí đầu tư sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, buộc khôi phục các điều kiện an toàn PCCC theo hồ sơ thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi chủ trì buổi họp báo

Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp gây cháy, nổ hoặc đe dọa an toàn tính mạng con người thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét áp dụng các biện pháp như xử phạt vi phạm hành chính, đình chỉ hoạt động có thời hạn.

CẨM TUYẾT