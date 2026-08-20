TP Đồng Nai đặt chỉ tiêu 40% lao động có chứng chỉ đào tạo vào năm 2030

UBND TP Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch 181/KH-UBND về đào tạo nâng cao tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ giai đoạn 2026-2030.

Nhân viên ngân hàng hỗ trợ hộ kinh doanh về công nghệ thông tin (Ảnh: PHÚ NGÂN)

Theo đó, đến năm 2030, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 40%, tương đương đào tạo thêm 467.218 lao động; trong đó, đến ngày 30-9-2027 đạt 32,03%. Tỷ lệ lao động có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên đạt 24%; 80% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đạt chuẩn và 100% cơ sở giáo dục đại học công lập đạt chuẩn. Đối với doanh nghiệp, kế hoạch yêu cầu chủ động xây dựng lộ trình đào tạo hàng năm, đào tạo tại chỗ, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động...

PHÚ NGÂN