Quảng Trị: Hoàn thiện Đề án chuyển đổi số và phát triển văn hóa thể thao và du lịch

UBND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức Hội thảo khoa học và tham vấn chuyên gia nhằm hoàn thiện cơ sở khoa học cho Đề án Chuyển đổi số và phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Các ý kiến tập trung làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn của việc sử dụng bộ mã hóa di sản Cultural DNA; căn cứ khoa học trong tái hiện không gian, sự kiện và nhân vật lịch sử; công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam trên môi trường số.

Bên cạnh đó, hội thảo tập trung thảo luận về hình thức ban hành bộ tiêu chí mã hóa di sản; nguyên tắc thiết kế quy tắc gán ô trong ma trận 35 ô; tiêu chí nghiệm thu bảng ánh xạ CIDOC-CRM; chuẩn ký âm đối với tiếng dân tộc thiểu số và quy mô đội ngũ chuyên môn phục vụ triển khai đề án…

Các nhà khoa học và chuyên gia chủ trì hội thảo

Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị cho biết, với chủ đề “Khoa học di sản - Bộ tiêu chí mã hóa di sản (Cultural DNA) và chuẩn hóa mã hóa di sản”, hội thảo tập trung tham vấn các nội dung trọng tâm nhằm xây dựng nền tảng khoa học và phương pháp luận cho việc tổ chức, quản lý, kết nối và khai thác kho tài sản số văn hóa.

Đại diện các sở, ngành, đơn vị cùng chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tham dự hội thảo

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch là quá trình dài hạn, đòi hỏi sự kết hợp giữa tầm nhìn phát triển, tri thức khoa học, năng lực công nghệ, cơ chế quản trị và sự tham gia của cộng đồng. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là số hóa di sản để lưu giữ trên hệ thống công nghệ mà quan trọng hơn là bảo tồn đúng đắn các giá trị văn hóa, lịch sử của Quảng Trị, lan tỏa những giá trị đó rộng rãi và tiếp tục tạo ra giá trị mới cho cộng đồng, các thế hệ mai sau.

Quảng Trị có nguồn tài nguyên văn hóa, thiên nhiên phong phú, từ hệ thống di tích lịch sử, chiến tranh cách mạng, Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đến kho tàng di sản văn hóa phi vật thể và bản sắc các cộng đồng dân tộc. Đây là nguồn lực nội sinh cần được gìn giữ và phát huy trong quá trình phát triển.

TÂM NHƯ