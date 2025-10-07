Đầu tư cơ sở cho bệnh viện tuyến cuối: Bớt quá tải, giảm chi phí khám chữa bệnh

Sau khi sáp nhập vào TPHCM, mối quan tâm hàng đầu của người dân khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây là được thụ hưởng chất lượng y tế tốt hơn. Vì lẽ đó, trước thông tin ngành y tế thành phố có kế hoạch mở cơ sở của các bệnh viện tuyến cuối tại khu vực này, người dân đón nhận với tâm trạng đầy phấn khởi.

Lo lỡ “thời gian vàng”

Chị Đặng Thị Ngọc Bích (xã Bình Giã, TPHCM) kể, chị vẫn chưa quên cảm giác hoảng loạn khi mẹ chị phát bệnh, lên cơn khó thở giữa đêm, chuyện xảy ra 1 năm trước. Sau khi mẹ được sơ cứu tại Trung tâm Y tế huyện Châu Đức trước đây, gia đình chị tiếp tục đưa mẹ lên thẳng Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM lúc 3 giờ sáng. Dù đường sá lúc đó khá thông thoáng, nhưng hành trình hơn 80km cũng mất gần 3 giờ đồng hồ.

Chị Bích nhớ lại: “Trên xe, tôi thấp thỏm lo mẹ trở nặng thì không biết xoay xở sao. Vừa tới bệnh viện đã bị “cò” dịch vụ chèo kéo ngay từ cổng, tới khi vào khám thì phải ngồi chờ tới gần 8 giờ sáng mới được bác sĩ tư vấn, chỉ định làm xét nghiệm, mà nhiều xét nghiệm phải hẹn qua hôm sau mới có kết quả. Người bệnh, người nhà đều vạ vật, rất mệt mỏi”.

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu phẫu thuật nội soi khớp cho bệnh nhân. Ảnh: KHÁNH CHI

Trước thông tin Sở Y tế TPHCM dự kiến mở cơ sở các bệnh viện tuyến cuối ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, chị Bích bày tỏ sự vui mừng: “Có bệnh viện tuyến cuối ở gần nhà, người dân, nhất là người nghèo sẽ đỡ cực khi tiết kiệm được chi phí, thời gian để yên tâm điều trị”.

Anh Trần Minh Tiến (phường Vũng Tàu) chia sẻ: “Lên bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM, tính riêng thời gian di chuyển, chờ khám lâm sàng cũng hết cả buổi sáng. Nếu cần xét nghiệm chuyên sâu thì có khi mất vài ngày. Khám dịch vụ cũng phải chờ, vì bệnh viện quá tải”.

Anh Tiến cho rằng, quy hoạch bệnh viện tại địa phương cũng chưa hợp lý. Ngay tại phường Vũng Tàu - trung tâm du lịch, dịch vụ lại không có bệnh viện, người dân hay du khách gặp nạn phải di chuyển ít nhất 8km, mất khoảng 15 phút, dễ lỡ “thời gian vàng” khi cấp cứu.

Nhìn nhận “năng lực y tế của khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây còn nhiều hạn chế”, ông Nguyễn Tấn Bản, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh, nay là Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, cho biết, sau khi khu vực này sáp nhập vào TPHCM, người dân kỳ vọng được thụ hưởng những tiến bộ y tế của thành phố. Việc phát triển y tế gắn với du lịch là hướng đi khả thi, phát huy được lợi thế địa phương.

Khu đất Bệnh viện Lê Lợi (phường Vũng Tàu) được đề xuất chọn mở cơ sở 2 của một bệnh viện tuyến cuối

Thực tế, nhiều khu đất trên địa bàn đã sẵn sàng đón các cơ sở y tế mới, như khu đất Bệnh viện Lê Lợi cũ (phường Vũng Tàu), Bệnh viện Bà Rịa cũ (phường Bà Rịa). Đặc biệt, khu đất của Bệnh viện Lê Lợi cũ đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và công bố đồ án quy hoạch thành Bệnh viện Trung tâm Vũng Tàu. Theo đồ án quy hoạch, bệnh viện có quy mô 196 giường bệnh, gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, với các khối chức năng như bệnh viện, dịch vụ y tế, nhà xe, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và giao thông nội khu.

Hai khu đất “chờ” đầu tư bệnh viện Cuối năm 2024, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức đấu giá nhiều khu đất vàng, trong đó có 2 khu được quy hoạch đất y tế, gồm: Khu đất 17.787,6m2 tại phường Phú Mỹ được đấu giá thành công với giá trúng là 110,3 tỷ đồng. Theo quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được phê duyệt, khu đất này được quy hoạch để thực hiện dự án bệnh viện với quy mô 200 giường bệnh. Khu đất có diện tích 40.439m2 tại phường Phước Thắng được đấu giá với giá khởi điểm gần 400 tỷ đồng, dự kiến xây dựng bệnh viện đa khoa theo hình thức thuê đất trả tiền một lần. Thời gian sử dụng đất 50 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất. Bệnh viện đa khoa có quy mô 400 giường, chiều cao tối đa 10 tầng và mật độ xây dựng là 40%.

Các bệnh viện tuyến cuối sẵn sàng

Trước chủ trương của TPHCM, nhiều bệnh viện tuyến cuối đã chủ động đề xuất mở cơ sở tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. TS-BSCKII Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, cho biết, trong 2 năm gần đây, trung bình mỗi năm, bệnh viện đã khám, điều trị cho khoảng 13.000 bệnh nhân khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và thực hiện gần 600 ca phẫu thuật. Nếu tính cả người bệnh và người nuôi bệnh, thì hàng năm có tới 20.000 người bệnh từ khu vực này đến bệnh viện.

“Việc mở thêm cơ sở tại địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối ở khu vực trung tâm, tiết kiệm chi phí đi lại cho người bệnh. Ngoài cấp cứu, điều trị tại chỗ, cơ sở mới dự kiến thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, tầm soát ung thư vùng đầu cổ, điếc sớm ở trẻ em, người cao tuổi và kết hợp y tế - du lịch”, TS-BSCKII Lê Trần Quang Minh cho biết.

Theo TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, 6 tháng đầu năm nay, bệnh viện đã tiếp nhận 8.800 bệnh nhân từ khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu. Với phương châm “Lo cho người bệnh nhưng không quên người khỏe”, ông Diệp Bảo Tuấn đề xuất xây dựng cơ sở tầm soát ung thư tại Vũng Tàu để phục vụ người dân và du khách.

Lãnh đạo Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM cũng cho biết, cơ sở tại Vũng Tàu sẽ không chỉ khám và điều trị cho người dân địa phương và các khu vực lân cận, mà còn phục vụ một lượng không nhỏ khách quốc tế có nhu cầu về Việt Nam sử dụng dịch vụ răng hàm mặt kết hợp nghỉ dưỡng. Còn Bệnh viện Phục hồi chức năng TPHCM đề xuất xây dựng mô hình điều trị sau phẫu thuật, kết hợp dưỡng lão và phục hồi chức năng, phục vụ người cao tuổi tại TPHCM và vùng lân cận.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu thăm khám cho bệnh nhân

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, nhận định, nhiều bệnh viện tuyến cuối có nhu cầu mở thêm cơ sở tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Sở Y tế sẽ cân nhắc, lựa chọn mở bệnh viện chuyên sâu cho khu vực này, ưu tiên các đơn vị có nguồn lực tài chính sẵn sàng, trên cơ sở phát triển mô hình y tế gắn với du lịch. Sở sẽ sớm trình UBND thành phố phương án chọn bệnh viện tiên phong mở cơ sở 2 tại khu đất của Bệnh viện Lê Lợi, sau đó tiếp tục xem xét tới các khu đất quy hoạch y tế khác. Việc mở cơ sở các bệnh viện tuyến cuối tại khu vực này không chỉ giải quyết bài toán quá tải, mà còn là bước đi chiến lược để nâng cao chất lượng y tế khu vực, giảm chi phí thời gian cho người bệnh.

Người dân Bình Dương mong tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao Sau khi Bình Dương sáp nhập vào TPHCM, lĩnh vực y tế của khu vực này đang tích cực chuyển mình để hòa nhịp phát triển chung của TPHCM. Người dân hy vọng được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao nhanh chóng và thuận lợi nhất. Ông Đào Ngọc Lành (56 tuổi) ở khu phố Phú Lợi 9, phường Phú Lợi nhiều năm qua phải vật lộn với căn bệnh viêm đa khớp. Ông nói: “Nếu có bệnh viện chuyên sâu tại khu vực Bình Dương trước đây thì người dân sẽ đỡ vất vả hơn, tiết kiệm được nhiều chi phí đi lại”. Chị Mai Thị Hồng (50 tuổi) ngụ tại khu phố Phú Chánh, phường Bình Dương, chia sẻ, cách nay hơn 2 năm, chị bị đau quặn bụng, phải cấp cứu. Đến bệnh viện H., chị được bác sĩ chẩn đoán bị kết ruột, phải phẫu thuật. Tuy vậy, sau phẫu thuật, chị cảm nhận bệnh tình không thuyên giảm nên quyết định đi đến Bệnh viện Ung bướu TPHCM khám và kết quả là bị ung thư đại tràng giai đoạn đầu. Nhờ được bệnh viện kịp thời can thiệp, sau thời gian điều trị, sức khỏe của chị đã ổn định. Tin tưởng những bệnh viện lớn sẽ cho chẩn đoán chính xác từ ban đầu, giúp tiết kiệm chi phí, tăng khả năng điều trị khỏi bệnh, nên dù xa cách mấy, nhiều người dân Bình Dương vẫn chọn tới các bệnh viện lớn ở TPHCM để khám chữa bệnh. Vừa qua, Sở Y tế TPHCM đã tổ chức 2 đợt khảo sát thực tế các dự án đầu tư công của ngành y tế tại khu vực Bình Dương trước đây, gồm Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 1.500 giường, Bệnh viện chuyên khoa Lao phổi Bình Dương, Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương và các cơ sở hiện đóng trên Cụm dự án di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Qua đó, sở đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa Bình Dương để đưa vào hoạt động, khai thác trong năm 2026. Đối với dự án Bệnh viện chuyên khoa Lao phổi Bình Dương và Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương, sở kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận chủ trương bổ sung vốn sự nghiệp năm 2025 cho việc cải tạo, sửa chữa để nhanh chóng đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả trong giai đoạn đầu. CAO SƠN

KHÁNH CHI