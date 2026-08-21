TPHCM đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống "tội phạm đường phố"

Ngày 21-8, Thành ủy TPHCM ban hành Chỉ thị 20-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống “tội phạm đường phố” trên địa bàn thành phố trong tình hình mới.

Chỉ thị nêu rõ, trong giai đoạn phát triển mới, công tác phòng, chống “tội phạm đường phố” cần chuyển mạnh từ tư duy “ứng phó, xử lý” sang “chủ động phòng ngừa”.

TPHCM xác định đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và “tội phạm đường phố” nói riêng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, với phương châm “phòng ngừa chủ động, linh động, xuyên suốt, toàn diện, triệt để” từ sớm, từ xa, ngay tại khu phố, ấp, khu dân cư; đồng thời chủ động phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm tội phạm.

Các cơ quan chức năng chú trọng phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm như trộm cắp vặt, dán tờ rơi cho vay, sử dụng trái phép chất ma túy, xả thải, vận chuyển hàng cấm… Đây được xác định là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt.

Công an TPHCM được yêu cầu kịp thời phát hiện, điều tra, triệt phá các băng, nhóm tội phạm; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, tệ nạn xã hội; xử lý nhanh các vụ việc gây bức xúc trong dư luận và nghiêm trị các trường hợp có dấu hiệu “bảo kê” cho tội phạm.

Thành phố cũng đẩy mạnh phối hợp với các tỉnh, thành, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và các bộ, ngành trong đấu tranh phòng, chống “tội phạm đường phố”.

Cùng với đó, TPHCM sẽ tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số với mục tiêu “không đi sau tội phạm”. Trọng tâm là xây dựng các trung tâm công nghệ giám sát mạng, cơ sở dữ liệu, phát triển hạ tầng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ chuỗi khối và hệ thống camera giám sát tích hợp AI.

Thành phố cũng định hướng xây dựng hệ thống phòng ngừa tội phạm dựa trên dữ liệu, phân tích và dự báo rủi ro xã hội; xây dựng bản đồ số về an ninh, trật tự.

Chỉ thị 20 đồng thời yêu cầu đẩy mạnh chính sách hỗ trợ, bảo đảm an sinh cho nhóm yếu thế, góp phần phòng ngừa tội phạm từ gốc; hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp đột xuất đối với gia đình, người đại diện hợp pháp hoặc cá nhân bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản khi tham gia phòng, chống tội phạm.

VĂN MINH