Khởi tố 3 bị can dùng nhiều thủ đoạn “moi thêm tiền” bệnh nhân

Ngày 3-10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về các hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam” .

Theo Công an TP Hà Nội, trước đó, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an thành phố phối hợp Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế (Sở Y tế Hà Nội) kiểm tra đột xuất Phòng khám Đa khoa Thái Hà. Lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh và kinh doanh thuốc tại cơ sở này.



Trụ sở phòng khám nơi xảy ra sai phạm. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, đoàn kiểm tra phát hiện các đối tượng có hành vi chỉ định thực hiện các dịch vụ không cần thiết, không có trong danh mục kỹ thuật, không có tác dụng chữa bệnh như cắt bao quy đầu, điều trị bằng tia hồng ngoại, điều trị bằng sóng ngắn...; tự ý điều chỉnh kết quả xét nghiệm theo hướng làm tăng tình trạng bệnh nhằm “moi thêm tiền” của khách hàng.

Các đối tượng còn tự tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc đông y khi chưa được cơ quan quản lý cấp phép. Nguồn gốc nguyên liệu, khu vực sản xuất và đóng gói thuốc đông y không bảo đảm; chất lượng sản phẩm chưa được kiểm chứng nhưng vẫn quảng cáo sản phẩm đủ điều kiện, được sản xuất bằng công nghệ hiện đại.

Đối tượng cầm đầu còn chỉ đạo nhân viên mở tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền chuyển khoản của bệnh nhân nhằm trốn thuế, để ngoài sổ sách số tiền nhiều tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân thận trọng khi lựa chọn các cơ sở khám, chữa bệnh.

NGUYỄN HƯỞNG