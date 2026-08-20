TPHCM tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2-9

Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM đã thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 tại TPHCM.

Chiều 20-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chủ trì họp báo.

Đồng chí Tăng Hữu Phong đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9; công tác chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới về trường lớp, cơ sở vật chất; miễn phí vé xe buýt; khám sức khỏe toàn dân; mục tiêu tăng trưởng 2 con số…

Đồng chí Tăng Hữu Phong chủ trì họp báo

Ông Võ Văn Sơn, Phó Chánh Văn phòng Sở VH-TT TPHCM, đã thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 tại TPHCM.

Theo đó, thành phố tổ chức hoạt động triển lãm từ ngày 19-8 đến 5-9 tại 3 khu vực: đường Đồng Khởi; Công viên đường Nguyễn Du, phường Thủ Dầu Một; Nhà truyền thống cách mạng, số 1 đường Ba Cu, phường Vũng Tàu.

TPHCM tổ chức 6 đoàn đại biểu đến viếng ở các nghĩa trang trên địa bàn vào lúc 7 giờ ngày 28-8. Cũng trong ngày 28-8, TPHCM tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Võ Văn Sơn thông tin tại họp báo

Bên cạnh đó, chương trình biểu diễn nghệ thuật sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút tối 2-9 tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn giao với đường Huỳnh Thúc Kháng), phường Sài Gòn; sân khấu ngoài trời Công viên Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương; Công viên Quảng trường Bà Rịa, phường Bà Rịa.

Từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tối 2-9, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 7 điểm. Cụ thể, 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp gồm: khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Bốn điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại Công viên Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa), Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), Tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và Khu biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa), xã Nhà Bè.

Sắp diễn ra Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM Thông tin tình hình du lịch TPHCM trong 8 tháng đầu năm 2026, bà Nguyễn Trần Tâm Hà, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch TPHCM, cho biết thành phố đón 7,77 triệu lượt khách quốc tế (đạt 70,6% kế hoạch năm) và 35,5 triệu lượt khách nội địa (đạt 71% kế hoạch). Tổng thu du lịch ước đạt 259.696 tỷ đồng (hoàn thành 78,7% kế hoạch năm). Riêng tháng 8, TPHCM ước đón 635.000 lượt khách quốc tế, 3,82 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu du lịch 22.230 tỷ đồng. Bà Nguyễn Trần Tâm Hà thông tin tại cuộc họp báo Bà Nguyễn Trần Tâm Hà cũng cho biết từ ngày 27 đến ngày 29-8 sẽ diễn ra Hội chợ Du lịch quốc tế TPHCM năm 2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC. Hội chợ dự kiến thu hút hơn 260 người mua quốc tế, hơn 500 đơn vị và thương hiệu, cùng hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương, tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng kết nối B2B quốc tế quan trọng của du lịch Việt Nam.

CẨM TUYẾT