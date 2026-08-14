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7 điểm bắn pháo hoa tại TPHCM dịp lễ 2-9

SGGPO

Dịp Quốc khánh 2-9, TPHCM sẽ bắn pháo hoa tại 7 điểm trong 15 phút tối 2-9, gồm 3 điểm tầm cao kết hợp tầm thấp và 4 điểm tầm thấp. Ngoài ra, các tour tham quan TPHCM bằng trực thăng, khởi hành từ phường Vũng Tàu được du khách quan tâm nhiều.

THY HỒNG - QUANG VŨ

Từ khóa

tour 2-9 TPHCM du lịch phường Vũng Tàu tour Thái Lan

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