7 điểm bắn pháo hoa tại TPHCM dịp lễ 2-9

Dịp Quốc khánh 2-9, TPHCM sẽ bắn pháo hoa tại 7 điểm trong 15 phút tối 2-9, gồm 3 điểm tầm cao kết hợp tầm thấp và 4 điểm tầm thấp. Ngoài ra, các tour tham quan TPHCM bằng trực thăng, khởi hành từ phường Vũng Tàu được du khách quan tâm nhiều.