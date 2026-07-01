Công trình báo chí dữ liệu và Cuộc thi ảnh "Rạng rỡ tên vàng": Những lát cắt về sự chuyển mình của TPHCM

Chiều 1-7, Báo Sài Gòn Giải Phóng công bố Công trình báo chí dữ liệu “50 năm thành phố mang tên Bác - Rạng rỡ tên vàng: Những dấu ấn”; trao giải Cuộc thi ảnh “Rạng rỡ tên vàng” và triển lãm các tác phẩm đoạt giải.

Các đồng chí lãnh đạo, Ban Tổ chức cùng các tác giả đoạt giải Cuộc thi ảnh “Rạng rỡ tên vàng” chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026), đồng thời đánh dấu một năm TPHCM vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Dự lễ trao giải có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng có đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban Tổ chức và các Phó Tổng Biên tập Báo.

Cùng dự lễ có các Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM: Cao Anh Minh, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM; Tô Đình Tuân, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông.

Theo đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Công trình báo chí dữ liệu “50 năm thành phố mang tên Bác - Rạng rỡ tên vàng: Những dấu ấn” được xây dựng trên cơ sở các bài viết của các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức… in trong tập sách “50 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của TPHCM giai đoạn 1975-2025”, do Báo Sài Gòn Giải Phóng biên tập và xuất bản theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Từ nguồn tư liệu quý giá ấy, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã chắt lọc, biên tập, thể hiện bằng ngôn ngữ báo chí hiện đại, kết hợp các ứng dụng công nghệ và thiết kế mới, phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin trên môi trường số, đặc biệt là thói quen “chạm và lướt” của bạn đọc trẻ.

Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Khắc Văn công bố Công trình báo chí dữ liệu “50 năm thành phố mang tên Bác - Rạng rỡ tên vàng: Những dấu ấn”. Ảnh: HOÀNG HÙNG

"Công trình báo chí dữ liệu không chỉ là một sản phẩm báo chí số, mà còn là một kho tư liệu có giá trị, góp phần đưa lịch sử, văn hóa và những thành tựu của thành phố đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Báo Sài Gòn Giải Phóng mong muốn góp phần lan tỏa sâu rộng hơn nữa những giá trị lịch sử, truyền thống và thành tựu của thành phố; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mỗi người dân đối với sự nghiệp xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình", Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Khắc Văn chia sẻ.

Công trình báo chí dữ liệu “50 năm Thành phố mang tên Bác - Rạng rỡ tên vàng: Những dấu ấn” là sản phẩm báo chí số hiện đại, trực quan, tái hiện hành trình 51 năm từ ngày đất nước thống nhất và 50 năm Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điểm nhấn của công trình là 5 bài E-Magazine được liên kết thành mạch kể xuyên suốt: Từ mùa Xuân toàn thắng đến thành phố mang tên Bác - công trình đưa bạn đọc trở về những ngày tiếp quản, xây dựng chính quyền cách mạng và dấu mốc Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đó là hành trình “Bản lĩnh đi trước, mở đường đổi mới”, với những cách làm sáng tạo, những mô hình “xé rào”, “bung ra” từ thực tiễn, góp phần hình thành nhiều chủ trương và mô hình có sức lan tỏa trong cả nước. “Thành phố của những phong trào nhân văn” như hiến đất mở hẻm; phong trào xây nhà tình nghĩa, chăm lo người nghèo, hướng về biên giới, biển đảo; cùng những kỳ tích y học như ca mổ tách rời cặp song sinh Việt - Đức. “Dáng vóc đô thị hiện đại” được khắc họa qua những công trình đột phá như Khu chế xuất Tân Thuận, Công viên phần mềm Quang Trung, hầm Thủ Thiêm, tuyến Metro số 1, hồi sinh kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Tất cả tạo nền tảng để TPHCM hôm nay “Vươn tầm đô thị thông minh, sáng tạo và hội nhập”. Cùng với 5 E-Magazine, công trình còn có 50 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của TPHCM được số hóa, phân nhóm và tổ chức thành nhiều tầng dữ liệu, giúp bạn đọc thuận tiện tra cứu. Báo Sài Gòn Giải Phóng sẵn sàng đóng gói, chuyển giao nguồn tư liệu này đến các cơ quan, đơn vị và trường học, phục vụ công tác giáo dục lịch sử, văn hóa TPHCM. Thông qua công trình, Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục khẳng định vai trò là người đồng hành thủy chung, ghi dấu và phản ánh chân thực từng bước đi của Thành phố.

* Tại sự kiện, 2 tập thể và 3 cá nhân xuất sắc của Báo Sài Gòn Giải Phóng được trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai, thực hiện Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo TPHCM giai đoạn 2021-2025.

Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM Lê Văn Minh và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong khuôn khổ sự kiện, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ trao giải Cuộc thi ảnh “Rạng rỡ tên vàng”. Nhận tác phẩm từ ngày 2-6, chỉ trong vòng 3 tuần, cuộc thi tạo nên sức hút đặc biệt khi nhận 866 tác phẩm từ gần 336 tác giả, phóng viên ảnh, công dân Việt Nam trong và ngoài nước.

Theo Ban Tổ chức, nhiều tác phẩm đã được thể hiện bằng sự quan sát tinh tế, trách nhiệm nghề nghiệp và tình yêu thành phố; qua đó góp thêm một lát cắt chân thực về TPHCM trong thời điểm chuyển mình đặc biệt - rộng mở hơn, năng động hơn, gần dân hơn và giàu khát vọng hơn.

Những khuôn hình thật nhất và giàu cảm xúc nhất về TPHCM chính là tư liệu quý về thành phố mang tên Bác trong hành trình phát triển mới, góp phần làm rạng rỡ thêm tên vàng của thành phố hôm nay và trong giai đoạn phát triển mới.

Đại diện Ban Giám khảo, Nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn đánh giá cao chất lượng cuộc thi: “Đây có thể xem là một cuộc thi ảnh tốc hành nhất nhưng lại tạo ra sức hút vô cùng đặc biệt. Dù thời gian phát động ngắn, nhưng chất lượng các tác phẩm gửi về rất tốt, bám sát thể lệ và phản ánh vô cùng đa dạng mọi mặt phát triển của Thành phố trong suốt 50 năm qua”.

Nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn chia sẻ thêm, quá trình chấm giải mang lại rất nhiều cảm xúc. Các tác phẩm bên cạnh gợi nhớ lại không khí rộn ràng của ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức được mang tên Bác giữa bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn; còn khắc họa rõ nét sự vươn mình mạnh mẽ của Thành phố qua lăng kính khoa học công nghệ, những công trình thế kỷ và sự kết nối nhịp nhàng với các vùng kinh tế lân cận.

Trên tất cả, các tác phẩm đã làm nổi bật vẻ đẹp của một “Thành phố nghĩa tình” sau khi hợp nhất với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, nơi hội tụ tinh hoa của cả nước và đang vươn mình trở thành một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế.

Sau khi chấm vòng loại và vòng sơ khảo, 40 tác phẩm được vào vòng chung khảo. Kết quả, Ban Tổ chức đã chọn ra 30 tác phẩm tiêu biểu để trưng bày triển lãm, đồng thời vinh danh và trao giải cho 16 tác phẩm xuất sắc nhất.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức và Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Khắc Văn trao giải Nhất cuộc thi đến tác giả Trần Lê Huy. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM Lê Văn Minh và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhì. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong và Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM Đoàn Hoài Trung trao giải cho các tác giả đoạt giải Ba. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Phạm Văn Trường và Nguyễn Ngọc Anh trao giải cho các tác giả đoạt giải Khuyến khích. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Bùi Thị Hồng Sương trao hoa cảm ơn các đơn vị đồng hành cuộc thi. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngay sau lễ trao giải, Ban Tổ chức cũng khai mạc triển lãm 30 tác phẩm tiêu biểu nhất tại sảnh chính Tòa nhà Văn hóa Nghiệp vụ Báo Sài Gòn Giải Phóng (432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM). Triển lãm kéo dài đến hết ngày 7-7.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh "Rạng rỡ tên vàng". Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các đại biểu tham quan không gian triển lãm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Kết quả Cuộc thi ảnh "Rạng rỡ tên vàng" Giải Nhất: 50 mùa xuân rạng rỡ thành phố mang tên Bác - Tác giả Trần Lê Huy. Giải Nhì: Vòng tay yêu thương - Tác giả Dương Công Sơn; Thực hành điều khiển Flycam - Tác giả Phạm Nhựt Thưởng. Giải Ba: Chuyến xe hạnh phúc - Tác giả Đoàn Thi Thơ; Vì bình yên của những tuyến sông - Tác giả Đỗ Tuấn Hùng; Mơ show - Tác giả Võ Quốc Thanh. Giải Khuyến khích: Hành chính công thân thiện - Tác giả Võ Hoàng Triều; Công nghiệp thành phố hiện đại - Tác giả Lê Đình Nhơn; Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại phát triển - Tác giả Trần Lê Huy; Pháo hoa mừng thành phố rạng rỡ tên vàng - Tác giả Nguyễn Trang Kim Cương; Nụ cười tân khoa - Tác giả Nguyễn Văn Liệu; Nhộn nhịp bến cảng dầu khí - Tác giả Nguyễn Bao Thảo; Đặc khu Côn Đảo ngày mới - Tác giả Đỗ Tuấn Hùng; Làm chủ kỹ thuật mới - Tác giả Lê Văn Khoa; Tháp Tam Thắng - Biểu tượng mới của Vũng Tàu - Tác giả Nguyễn Minh Tân; Khu chế xuất Tân Thuận - Dấu mốc mở đầu đổi mới - Tác giả Nguyễn Minh Tân.

TIỂU TÂN - VĂN TUẤN