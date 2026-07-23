Phát động cuộc thi video, ảnh đẹp “Vũng Tàu tôi yêu”

Phường Vũng Tàu (TPHCM) vừa phát động cuộc thi video, ảnh đẹp nhằm lan tỏa hình ảnh địa phương, quảng bá tiềm năng du lịch, văn hóa và con người địa phương đến đông đảo người dân và du khách.

Với chủ đề “Vũng Tàu tôi yêu”, cuộc thi hướng đến việc giới thiệu những cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, công trình tiêu biểu của phường Vũng Tàu; tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống cách mạng, di tích lịch sử - văn hóa; phản ánh hình ảnh con người Vũng Tàu thân thiện, nghĩa tình, năng động, sáng tạo cùng các hoạt động lao động, học tập, văn hóa, văn nghệ, thể thao, bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh.

Du khách chụp ảnh tại tháp Tam Thắng. Ảnh: CTV

Đối tượng tham gia là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân đang sinh sống, học tập, công tác trên địa bàn phường. Các tổ chức, cá nhân yêu thích nhiếp ảnh trong và ngoài địa phương cũng được khuyến khích tham gia.

Công viên Thùy Vân - Bãi Sau, phường Vũng Tàu. ẢNH: QUANG VŨ

Tác phẩm dự thi được định dạng file JPG/JPEG (tối thiểu 2MB, tối đa 5 ảnh đơn hoặc 1 bộ ảnh không quá 5 ảnh) và video có thời lượng từ 1 đến 5 phút. Mỗi cá nhân hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm. Các tác phẩm sẽ được chấm điểm dựa trên các tiêu chí về tính hợp pháp, chất lượng hình ảnh, âm thanh, nội dung bám sát chủ đề, tính sáng tạo và khả năng lan tỏa.

Ban tổ chức nhận đăng ký đến hết ngày 25-7-2026, tiếp nhận tác phẩm từ ngày 26-7 đến 23-8-2026, tổ chức bình chọn từ 24-8 đến 30-8-2026 và dự kiến tổng kết, trao giải trong tháng 9-2026. Mỗi thể loại gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích, cùng các giải phụ dành cho tác phẩm có lượng chia sẻ nhiều nhất và thí sinh tham gia nhiều nội dung nhất.

QUANG VŨ