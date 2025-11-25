Chương trình tiếng Anh tích hợp TPHCM: Tầm nhìn chiến lược và những “quả ngọt” sau một thập kỷ

Năm 2025 sẽ đánh dấu chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM. Trong hành trình nửa thế kỷ đầy đổi mới, thành phố đã khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước về hội nhập và cải tiến giáo dục. Một trong những mô hình tiên phong mũi nhọn và thành công nhất chính là Chương trình tiếng Anh tích hợp, một minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và sự hợp tác chuyên môn hiệu quả.

Hội nghị tập huấn chuyên môn của Sở GD-ĐT TPHCM về chương trình Tiếng Anh Tích hợp năm 2015

Từ tầm nhìn đến hành động

Ra đời cách đây hơn một thập kỷ, Chương trình tiếng Anh tích hợp (TATH) theo Đề án 5695/QĐ-UBND có mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc nâng cao năng lực ngoại ngữ mà còn hướng đến việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, thông qua việc giảng dạy các môn Toán và Khoa học hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Chương trình được thiết kế dựa trên sự kết hợp khoa học giữa chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam và khung chương trình của Anh quốc. Phương pháp giảng dạy cốt lõi là CLIL (Content and Language Integrated Learning - Giảng dạy tích hợp nội dung và ngôn ngữ), giúp học sinh vừa tiếp thu kiến thức chuyên ngành, vừa phát triển tư duy và kỹ năng sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên và hiệu quả.

Thành công của chương trình không thể không kể đến cơ chế phối hợp chuyên môn chặt chẽ và xuyên suốt. Ngay từ giai đoạn đầu, toàn bộ cấu trúc, nội dung và tiến độ triển khai đều được Sở GD-ĐT TPHCM nghiên cứu, phê duyệt và chỉ đạo sát sao. Các hội thảo và hội nghị chuyên môn được tổ chức thường xuyên giữa các phòng ban của Sở và đội ngũ chuyên gia học thuật từ EMG Education. Đây là nơi các bên cùng rà soát, điều chỉnh chương trình để đảm bảo tính liên thông, cập nhật và phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là khi Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được triển khai. Sự điều chỉnh này không chỉ giúp giảm tải cho học sinh mà còn tối ưu hóa những ưu điểm của cả hai khung chương trình.

Bên cạnh đó, công tác quản lý và phát triển đội ngũ giáo viên nước ngoài cũng được đặt lên hàng đầu. Đội ngũ giáo viên nước ngoài có trình độ chuyên môn cao, nắm vững phương pháp CLIL, phối hợp nhịp nhàng với các giáo viên Việt Nam giảng dạy tại các trường để triển khai chương trình một cách hiệu quả nhất.

Hội nghị tập huấn chuyên môn của Sở GD-ĐT TPHCM về Chương trình tiếng Anh tích hợp năm 2015

Những “quả ngọt” và sự công nhận

Sau hơn 10 năm, chương trình TATH đã mang lại những thành quả đáng ghi nhận, được minh chứng bằng chất lượng học sinh ngày càng nâng cao, sự ổn định về chuyên môn và niềm tin từ đông đảo phụ huynh. Kết quả việc thực hiện chương trình được thể hiện rõ qua chất lượng giáo dục tại các trường.

Sơ kết sau 10 năm thực hiện, bậc tiểu học có trên 93% học sinh đạt tỷ lệ khá - giỏi, ở bậc THCS - THPT trên 80% học sinh đạt tỷ lệ khá - giỏi. Bên cạnh đó, học sinh cũng đạt được rất nhiều thành tích đáng tự hào tại các kỳ thi quốc tế, cụ thể như kỳ thi lấy chứng chỉ phổ thông quốc tế Pearson Edexcel (chuẩn đầu ra của chương trình tiếng Anh tích hợp), tỷ lệ đạt chứng chỉ Pearson Edexcel ở tiểu học là 86%, THCS là 92%, THPT 96%, nhiều học sinh đạt điểm cao nhất toàn quốc và trên thế giới.

Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngành Giáo dục và Đào tạo TPHCM

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngành giáo dục thành phố vào ngày 20-11 vừa qua, Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng đã nhận định TPHCM có 5 điểm sáng, trong đó nổi bật là sự chuẩn bị bài bản cho mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai. Ông đặc biệt nhấn mạnh tầm nhìn "trước 10 năm" của TPHCM qua việc tiên phong triển khai Đề án 5695. Những ghi nhận này là minh chứng cho tinh thần đổi mới và tầm nhìn dài hạn của giáo dục thành phố. Đây cũng là động lực để chương trình tiếp tục được mở rộng và hoàn thiện, hiện thực hóa tầm nhìn đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045 theo tinh thần của các đề án cấp quốc gia.

LINH CHUYÊN