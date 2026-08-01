Thúc đẩy chiến dịch 500 ngày đêm: Quyết tâm tìm kiếm, quy tập 7.000 hài cốt liệt sĩ

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Chính phủ vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tri ân, trong đó điểm nhấn là triển khai quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ; bảo đảm hoàn thành mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu.

Các lực lượng khẩn trương thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1471/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2027).

Kế hoạch được triển khai nhằm tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người có công và thân nhân người có công; đồng thời tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả các hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Về mục tiêu cụ thể, kế hoạch hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước; hoàn thành mục tiêu "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Cùng với đó, sẽ tiến hành nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang 100% trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trên phạm vi cả nước; hoàn thành 100% xây mới, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học khó khăn về nhà ở.

Theo kế hoạch, các bộ, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có việc điều chỉnh, bổ sung chính sách người có công với cách mạng và triển khai hiệu quả chính sách theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành, trong đó nâng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công, nhất là thương binh nặng; hoàn thiện chính sách chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ học tập đối với con liệt sĩ.

Điểm nhấn của kế hoạch là tập trung triển khai quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu: tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu; hoàn thiện, vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ; hoàn thành rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi.

LÂM NGUYÊN