500 ngày đêm thực hiện sứ mệnh lịch sử - Bài 1: Chạy đua với thời gian

Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, vẫn còn những người mẹ mòn mỏi chờ con, những người con bạc đầu đi tìm cha, những người vợ suốt đời mong một ngày đón chồng trở về. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai như một cuộc chạy đua với thời gian để có thể bớt đi những sự chờ đợi đằng đẵng.

LTS: “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được triển khai với tinh thần “không thể chậm trễ”, như một cuộc chạy đua với thời gian để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng trước lịch sử và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2027). Đến nay, trên cả nước còn hơn 175.000 liệt sĩ vẫn chưa tìm thấy hài cốt, trên 300.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Phía sau những con số đó là nỗi khắc khoải chờ đợi của hàng triệu thân nhân, trong khi thời gian dành cho nhiều người mẹ, người vợ, người thân của liệt sĩ đang dần cạn. 500 ngày đêm trở thành điểm hội tụ của tình cảm, trách nhiệm, trí tuệ và công nghệ, kết nối những hành trình đơn lẻ thành một chiến dịch quốc gia trong nỗ lực đưa những người con trở về với quê hương, với gia đình. Đó cũng là sự khẳng định sinh động của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Trách nhiệm trước lịch sử

Chiến dịch được Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đang tập trung đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2027).

Công tác tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) được triển khai khoa học, tỉ mỉ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Chiến dịch nhằm tạo ra sự đột phá trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và đặt ra các mục tiêu cụ thể: tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin; hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang), tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn để phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thời gian từ ngày 15-3-2026 đến 27-7-2027.

Tại lễ phát động cao điểm thu nhận ADN thân nhân các liệt sĩ được tổ chức tại TP Hà Nội tháng 6-2026, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, chiến dịch đang bước vào giai đoạn có tính quyết định để hoàn thành mục tiêu. Công việc thiêng liêng này đang thôi thúc những người làm nhiệm vụ: vừa là trách nhiệm trước lịch sử vừa là sự cấp bách chạy đua với thời gian. Bởi, nhiều thân nhân trực hệ của liệt sĩ nay đã tuổi cao, sức yếu; nhiều người đã mang theo khát vọng tìm lại người thân đi suốt cuộc đời mình. Mỗi ngày trôi qua là thêm một cơ hội có thể mất đi, thêm một khoảng trống lịch sử cần được lấp đầy.

Sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch đã đi được khoảng 1/3 chặng đường với nhiều kết quả tích cực. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian còn lại, ngày 8-7-2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng ban hành Công điện số 45/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và Ban Chỉ đạo các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến dịch 500 ngày đêm; tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện chiến dịch xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt của nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ - không chỉ góp phần khép lại nỗi đau chiến tranh mà còn thực hiện trách nhiệm, đạo lý của dân tộc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Trong chuyến thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) ngày 18-7, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước nhân dân; là lương tri và nguyện vọng của mỗi người Việt Nam. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy hôm nay không chỉ là một kết quả của công tác chuyên môn, mà còn là sự trở về của một người con với Tổ quốc, với gia đình; là sự trở về của một phần lịch sử; là sự khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” thiêng liêng của dân tộc Việt Nam”.

Nâng niu từng dấu vết để thắp lên hy vọng

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, thời gian có thể làm phai mờ vạn vật, nhưng nỗi đau và sự ngóng trông của mẹ liệt sĩ Phạm Thị Chắp (114 tuổi, thôn 2 Vạn Phúc, xã Nam Phù, TP Hà Nội) vẫn vẹn nguyên như ngày người con trai từ biệt mẹ lên đường. Đã mấy chục năm ròng rã, cụ Chắp và gia đình sống trong sự chờ đợi mỏi mòn, đau đáu mong một ngày có được tin tức của liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1947). Ở cái tuổi 114 xưa nay hiếm, sức đã kiệt, chân không thể tự bước đi, ngỡ đâu niềm hy vọng tìm lại con sẽ dần khép lại.

Ở tuổi 114, mẹ liệt sĩ Phạm Thị Chắp (TP Hà Nội) vẫn đau đáu hy vọng tìm thấy con trai của mẹ - liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc. ẢNH: MAI XUÂN

Thấu hiểu hoàn cảnh và nỗi lòng của cụ, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP Hà Nội) đã mang theo trang thiết bị chuyên dụng đến tận giường để thực hiện thu nhận mẫu ADN. Từng thao tác lấy mẫu diễn ra nhẹ nhàng, cẩn trọng và nâng niu. Những mẫu tế bào của cụ Phạm Thị Chắp lúc này chính là sợi dây duy nhất kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Đó là một niềm tin mãnh liệt, là phép màu mà cả gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc hy vọng. Phép màu và sự tri ân ấy không chỉ dành riêng cho gia đình cụ Phạm Thị Chắp...

Trong đợt cao điểm vừa qua, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) thu nhận và truyền về hệ thống hơn 15.000 mẫu ADN. Mỗi mẫu ADN được thu nhận là một ngọn lửa hy vọng được thắp lên, góp phần nối dài hành trình thiêng liêng về việc xác định danh tính để phần nào xoa dịu nỗi đau và đưa các liệt sĩ trở về trong vòng tay ấm áp của gia đình, quê hương.

Sau gần 30 năm lần theo từng manh mối, ông Nguyễn Văn Hùng (70 tuổi, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vẫn chưa tìm được phần mộ người cha hy sinh tại chiến trường Quảng Trị. Dẫu tuổi cao, sức yếu, ông vẫn không từ bỏ hy vọng một ngày đưa cha trở về quê hương. Giữa cái nắng gay gắt đầu tháng 7, ông Hùng lại trở về Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ sau gần nửa tháng miệt mài tìm dấu tích phần mộ của cha mình - liệt sĩ Nguyễn Văn Phượng.

Năm tháng trôi qua, nỗi đau mất cha chưa bao giờ nguôi. Từ năm 1997, ông Hùng bắt đầu hành trình tìm kiếm phần mộ cha, rong ruổi khắp nơi theo từng manh mối nhỏ. Đến nay, sau gần 3 thập niên, hành trình ấy vẫn chưa có kết quả. “Mẹ tôi qua đời khi tâm nguyện đưa chồng trở về quê nhà vẫn còn dang dở. Giờ đây, anh em chúng tôi tiếp tục cuộc tìm kiếm ấy. Chúng tôi cũng mong chiến dịch sẽ sớm tìm được nhiều hài cốt liệt sĩ nhất, nhanh nhất, trong đó có cha tôi để được đón cha trở về quê hương”, ông Nguyễn Văn Hùng bày tỏ.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến hết ngày 18-7, sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch đã tìm và quy tập được hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ và 7 ngôi mộ tập thể; rà phá được 8.000ha bom, mìn, vật liệu nổ, căn bản hoàn thành rà phá bom mìn ở vùng lõi Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang). Các địa phương cũng đã lấy được hơn 232.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, trong đó có 53.000 kết quả đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Các đơn vị đã lấy được hơn 63.400 mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Ở Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) những ngày này đón rất nhiều người dân đến dâng hương, theo dõi công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong dòng người ấy có bà Trần Thị Lệ Thu (67 tuổi), con gái liệt sĩ Trần Văn Kiểu. Gần 70 năm cuộc đời, bà vẫn mang một nỗi chờ đợi chưa có hồi kết, đó là tìm được hài cốt của cha mình. Ký ức của bà Thu về cha mỏng manh như ánh đèn leo lét dưới căn hầm địa đạo Củ Chi năm nào. Ngày ấy, vì ông hoạt động bí mật giữa lòng Sài Gòn, những lần hiếm hoi được mẹ dắt đi thăm, cô bé Thu chỉ được dặn gọi cha là "bác Hai". Lên 9 tuổi, bà vĩnh viễn mất cha khi ông hy sinh vào rạng sáng mùng 2 Tết Mậu Thân (năm 1968).

Bà Trần Thị Lệ Thu kể, sau ngày đất nước thống nhất, gia đình được Thành ủy TPHCM và Liên đoàn Lao động thành phố thông tin rằng người quản trang Nghĩa địa Đô Thành trước đây từng cho biết xe chở thi hài liệt sĩ Trần Văn Kiểu và liệt sĩ Lê Thị Riêng đã đưa đến khu nghĩa địa này, nay là Công viên Lê Thị Riêng. Từ nguồn thông tin đó, thành phố đã xây dựng bia tưởng niệm 2 liệt sĩ. Bởi thế, suốt nhiều năm qua, cứ đến ngày giỗ, lễ tết hay những dịp kỷ niệm lớn của đất nước, gia đình bà Thu lại đến khu bia tưởng niệm thắp nén hương cho ông và các anh hùng liệt sĩ.

Đợt triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng lần này khiến niềm hy vọng trong bà Trần Thị Lệ Thu được thắp lên một lần nữa. Gia đình bà đã đăng ký thông tin ADN với cơ quan chức năng, chờ từng ngày công tác tìm kiếm có kết quả. Là con của một liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, cũng là con của một người mẹ từng chịu tù đày vì cách mạng, bà hiểu hơn ai hết ý nghĩa của cuộc tìm kiếm đang diễn ra. “Tôi tin không chỉ gia đình tôi, mà còn rất nhiều gia đình liệt sĩ khác đang chờ đợi. Chỉ mong các chú, các bác sớm được trở về với quê hương và người thân”, bà Trần Thị Lệ Thu tâm tình.

NHÓM PV