TPHCM xác minh vị trí chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai

Ngày 20-8, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, đã tiếp nhận đơn kiến nghị của bà Lê Nguyễn Hồng Minh, con gái cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai về việc xác minh vị trí chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, trong đơn, bà Lê Nguyễn Hồng Minh đề xuất các cơ quan chức năng xem xét, xác nhận vị trí chôn cất và lập hương án tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai.

Sau khi tiếp nhận đơn, Bộ Tư lệnh TPHCM đã có văn bản đề nghị UBND phường Tân Định tổ chức thu thập thông tin, khảo sát và xác định vị trí được cho là nơi chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai. Việc xác minh được thực hiện trên cơ sở thông tin, tài liệu và kiến nghị do gia đình cung cấp.

Chân dung đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh Tư liệu

Liên quan đề xuất lập hương án tưởng niệm, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết sẽ chờ kết quả khảo sát, xác minh của UBND phường Tân Định và các cơ quan chức năng.

Trường hợp xác định được vị trí chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai, Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ đề xuất Sở VH-TT TPHCM chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định.

Trước đó, ngày 12-6, bà Lê Nguyễn Hồng Minh (87 tuổi), đã có đơn gửi đến các cơ quan Đảng, Nhà nước và Thành ủy, UBND TPHCM đề xuất xác nhận vị trí chôn cất các chiến sĩ cách mạng tiêu biểu.

Trong đơn, bà Lê Nguyễn Hồng Minh cho biết: Theo các tư liệu lịch sử, ngày 28-8-1941, thực dân Pháp xử bắn các nhà lãnh đạo Võ Văn Tần, Hà Huy Tập, Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Thị Minh Khai tại khu vực Giếng Nước (nay gần vị trí Bệnh viện Hóc Môn, TPHCM).

Bà đã tổng hợp được nhiều chứng cứ và thông tin đáng tin cậy khẳng định, liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai và các đồng chí đã được chôn cất tại nghĩa trang Đất Thánh Chà cũ (nay nằm ở góc đường Võ Thị Sáu và đường Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, TPHCM).

Bà Lê Nguyễn Hồng Minh, con gái liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai

Trải qua thời gian dài, đến nay khu vực này đã trở thành khu dân cư, do đó bà Lê Nguyễn Hồng Minh không yêu cầu cơ quan chức năng đào bới, giải tỏa nhà cửa để tìm hài cốt vì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Bà mong muốn cơ quan chức năng chính thức xác minh và công nhận khu vực nghĩa trang Đất Thánh Chà cũ là nơi chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai. Tại đây lập một hương án, hoặc bia tưởng niệm tại khu vực đất trống để gia đình có nơi thắp nhang, tưởng nhớ.

THU HOÀI - MẠNH THẮNG