“Trạm Cà phê Số” hỗ trợ hơn 450 lượt người dân nâng cao kỹ năng số

Sau hơn 2 tháng triển khai, mô hình “Trạm Cà phê Số - Bình dân học vụ số 4.0” của phường Tam Thắng (TPHCM) đã hỗ trợ hơn 450 lượt người dân, đảng viên và tổ chức nâng cao kỹ năng số.

Mô hình “Trạm Cà phê Số - Bình dân học vụ số 4.0” được triển khai từ ngày 18-7 tại các khu dân cư và duy trì hoạt động vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Đến nay, mô hình được duy trì tại 3 điểm hỗ trợ: Trụ sở khu phố 25, Quán coffee Pier (ở 110 đường Trương Văn Bang) và Quán coffee Xưa (ở 59 đường 3/2), với 126 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên và thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng tham gia.

Qua hơn 2 tháng đi vào hoạt động, mô hình từng bước trở thành không gian gần gũi để cán bộ, đoàn viên thanh niên, thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng trực tiếp hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ, tiện ích số trong đời sống và giải quyết thủ tục hành chính.

Mô hình từng bước trở nên gần gũi với người dân

Qua các buổi triển khai, đã có hơn 450 lượt người dân, đảng viên và tổ chức được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, sử dụng các nền tảng và tiện ích số thiết yếu.

Ông Trần Phương Minh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Thắng, nhấn mạnh, điểm nổi bật của mô hình là cách hỗ trợ theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn từng bước để người dân hiểu, tự thao tác và có thể tiếp tục thực hiện trong những lần sau.

Nội dung hỗ trợ ngày càng được mở rộng, bám sát nhu cầu thực tế như: tra cứu và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến; sử dụng VNeID và các ứng dụng số; tra cứu thông tin thuế, đăng ký cư trú; thanh toán trực tuyến; tra cứu, tích hợp thông tin khám sức khỏe; hướng dẫn sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, nộp đảng phí trực tuyến, khai thác tài liệu và học tập nghị quyết, gắn với các nội dung của phong trào “Bình dân học vụ số”.

Người dân được "cầm tay chỉ việc" để tự thao tác và tiếp tục thực hiện những lần sau

Mô hình đặc biệt chú trọng người cao tuổi, người yếu thế, người khuyết tật, người ít sử dụng điện thoại thông minh và những trường hợp còn hạn chế về kỹ năng số.

Ông Minh cho biết, qua quá trình duy trì hoạt động, “Trạm Cà phê Số” đã tạo được sự đồng thuận và ngày càng thu hút sự quan tâm của người dân tại khu dân cư. Nhiều người sau khi được hướng dẫn đã có thể tự tra cứu thủ tục, theo dõi hồ sơ, sử dụng VNeID, các tiện ích số và hỗ trợ lại người thân trong gia đình. Đây cũng là cách để phong trào “Bình dân học vụ số” đi vào đời sống một cách tự nhiên, từ những nhu cầu nhỏ, thiết thực hàng ngày.

Từ kết quả đạt được, phường Tam Thắng định hướng tiếp tục duy trì, nâng chất lượng và từng bước nhân rộng mô hình. Mô hình sẽ ưu tiên bố trí các điểm hỗ trợ tại những nơi có đông người cao tuổi, người yếu thế, hộ kinh doanh và người dân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính.

KHÁNH CHI