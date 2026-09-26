Hơn 300 học sinh tham gia trải nghiệm ngành nghề nông thôn TPHCM

Sáng 26-9, tại phường Vũng Tàu (TPHCM), Chi cục Phát triển nông thôn (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình trải nghiệm ngành nghề nông thôn TPHCM năm 2026.

Thực hiện Kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TPHCM, Chi cục Phát triển nông thôn đã tổ chức thành công Chương trình trải nghiệm ngành nghề nông thôn TPHCM năm 2026 gồm 3 đợt, thu hút hơn 300 học sinh trung học cơ sở (THCS) tham gia.

Học sinh TPHCM tìm hiểu các làng nghề truyền thống qua ảnh trưng bày. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Sau 3 đợt tổ chức, chương trình đã đưa học sinh đến gần hơn với các ngành nghề nông thôn tiêu biểu như sản xuất muối, đan mây tre, sơn mài, gốm truyền thống và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Sau mỗi đợt trải nghiệm, học sinh đều thực hiện bài thu hoạch bằng bài viết, tranh vẽ hoặc các sản phẩm sáng tạo.

Học sinh TPHCM tham quan, trải nghiệm nghề làm gốm truyền thống tại Lò lu Đại Hưng (phường Chánh Hiệp, TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Trong thời gian diễn ra chương trình, đã có hơn 160 tin, bài, ảnh, phóng sự truyền hình được đăng tải trên các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và các nền tảng số.

Ông Vũ Ngọc Đăng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, khẳng định hiệu quả của mô hình giáo dục trải nghiệm trong công tác bảo tồn và phát huy các ngành nghề nông thôn. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Ông Vũ Ngọc Đăng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết, chương trình được tổ chức thành công tiếp tục khẳng định hiệu quả của mô hình giáo dục trải nghiệm trong công tác bảo tồn và phát huy các ngành nghề nông thôn.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện Chương trình bảo tồn và phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2021–2030, gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch nông thôn và kinh tế nông thôn bền vững trên địa bàn TPHCM.

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ĐỨC TRUNG