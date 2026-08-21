Trang nghiêm đón 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Gia Lâm

Trưa 21-8, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), Ban chỉ đạo TPHCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tiếp nhận 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ TPHCM để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Máy bay vận tải quân sự Casa 295 chở mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm, Hà Nội, trưa 21-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Khoảng 11 giờ 30 phút, khi chuyến bay đầu tiên vận chuyển các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đáp xuống sân bay Gia Lâm, các cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ đã khẩn trương, trang nghiêm di chuyển các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ vào vị trí tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm.

Chủ trì lễ dâng hương có đồng chí Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân; đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Cùng dự có Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không – Không quân; Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM và đại diện Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân di chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ máy bay tới lễ bàn giao, chiều 21-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh và Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng và các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động, các đoàn đại biểu dâng hương để tưởng nhớ, tri ân và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng Liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đất nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh và Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: QUANG PHÚC

Sau một phút tưởng niệm và lễ dâng hương, mẫu hài cốt liệt sĩ được di chuyển về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh và Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân di chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên xe chuyên dụng tới Trung tâm giám định ADN, Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam. Ảnh: QUANG PHÚC

Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân khẳng định, việc vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ là một nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị và nhân văn đặc biệt, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh cho Tổ quốc.

7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được vận chuyển an toàn xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Ảnh: QUANG PHÚC

Để thực hiện thành công hai chuyến bay từ TPHCM ra Hà Nội, đơn vị đã chuẩn bị kỹ lưỡng về kế hoạch, lực lượng và phương tiện chuyên dụng với mục tiêu đảm bảo quá trình vận chuyển diễn ra trang trọng, nhanh chóng và an toàn tuyệt đối. Trung tướng Trần Ngọc Quyến nhấn mạnh rằng sứ mệnh này không chỉ là vận tải đơn thuần mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người lính.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh và Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân và các đại biểu dự lễ bàn giao

Theo Trung tướng Trần Ngọc Quyến, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các mẫu sinh phẩm, quân chủng đã phối hợp chặt chẽ với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để kiểm soát và đảm bảo yêu cầu khắt khe về nhiệt độ bảo quản trên máy bay.

Đại tá Đỗ Văn Lành, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 918 cho biết, nhiệm vụ được triển khai trong điều kiện thời tiết gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đòi hỏi quyết tâm rất lớn của toàn bộ lực lượng. Chuyến bay đặc biệt đã đưa toàn bộ mẫu sinh phẩm hạ cánh an toàn tuyệt đối xuống sân bay Gia Lâm. Các thành viên thực hiện nhiệm vụ bày tỏ niềm tự hào vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử này, xứng đáng với sự tin tưởng lớn lao của cấp trên giao phó.

Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân di chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên xe chuyên dụng tới Trung tâm giám định ADN, Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại tá Đỗ Văn Lành xúc động chia sẻ, khi phát loa thông báo cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, thay vì thông báo cho hành khách như thường lệ, lần này, chúng tôi kính cẩn báo cáo lộ trình và cầu mong hương hồn các anh hùng liệt sĩ, các bác, các chú chở che, đồng thời nhắc các đồng chí thực hiện nhiệm vụ thắt dây an toàn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chuyến bay. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, đại diện tổ bay đã dâng hương, dâng hoa để xin phép các anh hùng liệt sĩ cho tổ bay được thực hiện nhiệm vụ, với niềm tin rằng các bác, các chú vẫn đang sống mãi với lịch sử dân tộc.

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HÀ NGUYỄN