Trang nghiêm đón 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Gia Lâm

Khoảng 11 giờ 30 phút, khi chuyến bay đầu tiên vận chuyển các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đáp xuống sân bay Gia Lâm, các cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ đã khẩn trương, trang nghiêm di chuyển các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ vào vị trí tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm.
Chủ trì lễ dâng hương có đồng chí Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân; đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.
Cùng dự có Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không – Không quân; Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM và đại diện Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động, các đoàn đại biểu dâng hương để tưởng nhớ, tri ân và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng Liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đất nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Sau một phút tưởng niệm và lễ dâng hương, mẫu hài cốt liệt sĩ được di chuyển về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ.
Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân khẳng định, việc vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ là một nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị và nhân văn đặc biệt, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh cho Tổ quốc.
Để thực hiện thành công hai chuyến bay từ TPHCM ra Hà Nội, đơn vị đã chuẩn bị kỹ lưỡng về kế hoạch, lực lượng và phương tiện chuyên dụng với mục tiêu đảm bảo quá trình vận chuyển diễn ra trang trọng, nhanh chóng và an toàn tuyệt đối. Trung tướng Trần Ngọc Quyến nhấn mạnh rằng sứ mệnh này không chỉ là vận tải đơn thuần mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người lính.
Theo Trung tướng Trần Ngọc Quyến, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các mẫu sinh phẩm, quân chủng đã phối hợp chặt chẽ với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để kiểm soát và đảm bảo yêu cầu khắt khe về nhiệt độ bảo quản trên máy bay.
Đại tá Đỗ Văn Lành, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 918 cho biết, nhiệm vụ được triển khai trong điều kiện thời tiết gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đòi hỏi quyết tâm rất lớn của toàn bộ lực lượng. Chuyến bay đặc biệt đã đưa toàn bộ mẫu sinh phẩm hạ cánh an toàn tuyệt đối xuống sân bay Gia Lâm. Các thành viên thực hiện nhiệm vụ bày tỏ niềm tự hào vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử này, xứng đáng với sự tin tưởng lớn lao của cấp trên giao phó.
Đại tá Đỗ Văn Lành xúc động chia sẻ, khi phát loa thông báo cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, thay vì thông báo cho hành khách như thường lệ, lần này, chúng tôi kính cẩn báo cáo lộ trình và cầu mong hương hồn các anh hùng liệt sĩ, các bác, các chú chở che, đồng thời nhắc các đồng chí thực hiện nhiệm vụ thắt dây an toàn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chuyến bay. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, đại diện tổ bay đã dâng hương, dâng hoa để xin phép các anh hùng liệt sĩ cho tổ bay được thực hiện nhiệm vụ, với niềm tin rằng các bác, các chú vẫn đang sống mãi với lịch sử dân tộc.