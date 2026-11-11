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Trực thăng đưa bệnh nhân từ đảo Nam Yết về đất liền cấp cứu kịp thời

SGGPO

Một bệnh nhân bị chấn thương bụng nghiêm trọng tại đảo Nam Yết, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, vừa được đưa về đất liền cấp cứu bằng đường hàng không.

Kịp thời cấp cứu đường không, đưa bệnh nhân từ đảo Nam Yết về đất liền
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THANH CHIÊU

Từ khóa

cấp cứu đảo Nam Yết đặc khu Trường Sa tỉnh Khánh Hòa hàng không Bệnh viện Quân y 175

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