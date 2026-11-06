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Trung đoàn Gia Định diễn tập chiến thuật cấp tiểu đoàn có bắn đạn thật

SGGPO

Ngày 6-11, tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3, Trung đoàn Gia Định (Bộ Tư lệnh TPHCM) tổ chức diễn tập chiến thuật cấp tiểu đoàn có bắn đạn thật, với sự phối hợp của lực lượng bộ binh, thiết giáp và dân quân các địa phương.

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Chiến sĩ Tiểu đoàn 2 cơ động vào vị trí chiến đấu

Theo dõi diễn tập có Đại tá Phùng Thế Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7; đại diện các cơ quan Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM cùng lãnh đạo 6 phường: Gò Vấp, Thông Tây Hội, Bình Hưng Hòa, Tân Bình, Tây Thạnh và Tân Phú.

Với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không ở địa hình trung du”, cuộc diễn tập do Tiểu đoàn Bộ binh 2 (Trung đoàn Gia Định) thực hiện, được tăng cường hỏa lực của trung đoàn, lực lượng thiết giáp thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM và dân quân 6 phường phối hợp tham gia.

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Súng máy Phòng không 12,7mm khai hỏa

Trong tình huống giả định, các lực lượng bí mật cơ động vào vị trí chiến đấu, nhanh chóng triển khai đội hình trên nhiều hướng, hình thành thế bao vây, tổ chức tiến công mục tiêu. Các mũi bộ binh phối hợp chặt chẽ với hỏa lực, thiết giáp và dân quân, xử trí linh hoạt các tình huống, ngăn chặn các đợt đổ bộ đường không, đánh chiếm mục tiêu và làm chủ trận địa.

Quá trình diễn tập, cán bộ, chiến sĩ thể hiện khả năng tổ chức chỉ huy, vận dụng kỹ thuật, chiến thuật và hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành tốt nội dung diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị. Công tác thông tin liên lạc, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được duy trì đồng bộ, phục vụ tốt nhiệm vụ diễn tập.

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Xe thiết giáp cơ động vào vị trí chiến đấu

Thông qua diễn tập, nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ chỉ huy, tham mưu tác chiến, khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội và năng lực phối hợp giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ. Qua đó, rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng hiệp đồng tác chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

>>> Một số hình ảnh diễn tập chiến thuật cấp tiểu đoàn có bắn đạn thật tại Trung đoàn Gia Định (Bộ Tư lệnh TPHCM):

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MẠNH THẮNG - THU HOÀI - TIẾN BIN

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