Trong hai ngày 28 và 29-11, Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TPHCM) trao bằng tốt nghiệp cho 1.909 tân cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ. Tân kỹ sư ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Trần Bình Phương Huyền được vinh danh thủ khoa toàn trường với điểm trung bình tích lũy 92,7/100.

Tân tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh Trần Thị Vân Trang được tuyên dương vì có thành tích công bố khoa học xuất sắc tại lễ tốt nghiệp của Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM) sáng 28-11.

Sáng 28-11, tại Hội trường Trần Chí Đáo (ĐHQG TPHCM), Trường Đại học Quốc tế tổ chức lễ tốt nghiệp đại học và sau đại học lần thứ 20. Theo nhà trường, đợt này có 1.763 tân cử nhân, kỹ sư, 133 tân thạc sĩ và 13 tân tiến sĩ thuộc 12 khoa, bộ môn. Riêng phiên lễ sáng 28-11 dành cho 433 tân khoa, gồm sinh viên các chương trình liên kết với Đại học West of England (Vương quốc Anh), Đại học Andrews (Hoa Kỳ), sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh cùng các tân thạc sĩ, tiến sĩ.

TS Nguyễn Quốc Chính, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM) phát biểu.

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp sáng 28-11, TS Nguyễn Quốc Chính, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế, nhắn nhủ các tân khoa tiếp tục rèn năng lực tự học, tư duy độc lập và khả năng hợp tác trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách con người học tập, làm việc. Trước áp lực phải thành công sớm, hiệu trưởng nhà trường khuyến khích người trẻ cho mình thời gian trưởng thành và kiên trì theo đuổi công việc có ý nghĩa. Với các tân thạc sĩ, tiến sĩ, hiệu trưởng mong họ vận dụng kết quả học tập, nghiên cứu vào công việc, đồng thời truyền tinh thần học hỏi và trách nhiệm khoa học cho thế hệ sau.

“Tấm bằng chỉ mở ra cánh cửa đầu tiên, chính năng lực tự học, khả năng đặt câu hỏi và sự tò mò trước thế giới mới là điều giúp các em đi được đường dài”, TS Nguyễn Quốc Chính nhắn nhủ các tân khoa.

Lãnh đạo Trường ĐH Quốc tế chụp hình lưu niệm cùng các tân khoa.

Trong số 1.763 tân cử nhân và kỹ sư, có 251 tân cử nhân tốt nghiệp chương trình liên kết 4+0 với Đại học West of England. Ở các chương trình do Trường Đại học Quốc tế cấp bằng, 13 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và 456 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Các chương trình liên kết có 34 sinh viên tốt nghiệp hạng “First Class” (xuất sắc). Dịp này, trường trao 5 huy chương vàng và 38 huy chương bạc cho các tân cử nhân, kỹ sư.

Cùng với thủ khoa Trần Bình Phương Huyền, một trong những gương mặt nhận huy chương vàng là Đinh Trung Quốc Anh, tân kỹ sư ngành Kỹ thuật không gian, tốt nghiệp với điểm trung bình tích lũy 92,5/100. Quốc Anh từng là thủ khoa tuyển sinh của trường năm 2022. Tân cử nhân ngành Công nghệ sinh học Ngư Ngọc Lan nhận huy chương vàng với 92,4/100 điểm. Trương Nguyễn Thiên Kim, tân cử nhân có điểm tốt nghiệp cao nhất nhóm ngành kinh doanh – quản lý, cũng nhận huy chương vàng với 90,9/100 điểm.

Các tân khoa thực hiện nghi thức tung nón tốt nghiệp.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp Trường Đại học Quốc tế có nghiên cứu sinh nhận bằng tiến sĩ. Theo đại diện trường, 13 tân tiến sĩ có tổng cộng 57 bài báo khoa học, bình quân 4,4 bài mỗi người. Trong số này, 41 bài thuộc danh mục Scopus, gồm 5 bài thuộc nhóm Q1, 18 bài Q2 và 18 bài thuộc hai nhóm Q3, Q4.

Ở bậc thạc sĩ, Nguyễn Tiến Đạt, ngành Kỹ thuật y sinh, nhận huy chương vàng với điểm trung bình tích lũy 92,7/100. Anh là tác giả chính của 4 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCI-E/Scopus. Nhà trường cũng tuyên dương 15 học viên cao học có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc. Tính đến tháng 11-2026, trường đã đào tạo hơn 14.500 cử nhân, kỹ sư và 1.340 thạc sĩ, tiến sĩ.

CÔNG CHƯƠNG