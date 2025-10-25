Trường Đại học Cửu Long trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2025

Ngày 25-10, Trường Đại học Cửu Long tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 224 tân thạc sĩ niên khóa 2022 - 2024 và 2023-2025.

Nhà giáo ưu tú PGS.TS. Lương Minh Cừ trao giấy khen, hoa chúc mừng các tân thạc sĩ có thành tích cao

Tham dự buổi lễ có Nhà giáo ưu tú PGS.TS. Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; Ban Cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu; lãnh đạo Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm trực thuộc trường.

Đợt này, 224 tân thạc sĩ được trao bằng tốt nghiệp thuộc các ngành gồm: Văn học Việt Nam, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Luật kinh tế.

Quang cảnh buổi lễ

Dịp này, Trường Đại học Cửu Long đã khen thưởng cho 5 sinh viên đạt thành tích tốt nghiệp thủ khoa (gồm 1 học viên khóa học 2022-2024 và 4 học viên khóa học 2023-2025) có thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS. Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long chúc mừng toàn thể tân thạc sĩ đã hoàn thành khóa học, đồng thời mong rằng các tân thạc sĩ sẽ tiếp tục phấn đấu, phát huy tinh thần nhiệt huyết, đem những kiến thức đã được học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Cửu Long vận dụng tốt, hiệu quả nhất vào thực tiễn công tác, góp phần phát triển cơ quan, đơn vị ngày càng lớn mạnh.

Các tân thạc sĩ nhận bằng tốt nghiệp

Trường Đại học Cửu Long được Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ từ năm 2013. Hiện Nhà trường đang tuyển sinh và đào tạo 11 ngành thạc sĩ, gồm: Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Văn học Việt Nam, Công nghệ thực phẩm, Luật kinh tế, Triết học, Quản lý giáo dục, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Dược lý và dược lâm sàng.

Qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Cửu Long đã đào tạo và cấp bằng cho gần 42.000 cử nhân, kỹ sư và hơn 1.200 thạc sĩ.

CỬU LONG - TUẤN QUANG