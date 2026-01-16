Trao 157 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên Đại học Huế

150 sinh viên đang theo học tại các trường đại học thành viên Đại học Huế được Quỹ Y tế, giáo dục và văn hóa Việt Nam (VNHELP) trao 150 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ (5 triệu đồng/suất). Đây là những sinh viên vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Các sinh viên Đại học Huế nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ

VNHELP còn hỗ trợ học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2025 - 2026 cho 7 sinh viên bị ảnh hưởng trong các cơn bão vừa qua tại khu vực miền Trung, mỗi suất 1,5 triệu đồng.

VNHELP có trụ sở ở California - Mỹ, do những Việt kiều sống thành lập và điều hành nhằm giúp đỡ các sinh viên trong nước có điều kiện đi học và học tập tốt hơn. Chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ là một trong những chương trình trợ giúp giáo dục mà VNHELP đã và đang mang đến cho các em sinh viên trên toàn quốc, ngay từ khi VNHELP được thành lập năm 1991 đến nay.

VĂN THẮNG