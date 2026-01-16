Giáo dục

Trao 157 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên Đại học Huế

SGGPO

Tối 16-1, Đại học Huế trao học bổng Nguyễn Trường Tộ lần thứ 24 cho sinh viên các trường thành viên.

150 sinh viên đang theo học tại các trường đại học thành viên Đại học Huế được Quỹ Y tế, giáo dục và văn hóa Việt Nam (VNHELP) trao 150 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ (5 triệu đồng/suất). Đây là những sinh viên vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Screenshot_20260116_201327_Samsung Internet.jpg
Các sinh viên Đại học Huế nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ

VNHELP còn hỗ trợ học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2025 - 2026 cho 7 sinh viên bị ảnh hưởng trong các cơn bão vừa qua tại khu vực miền Trung, mỗi suất 1,5 triệu đồng.

VNHELP có trụ sở ở California - Mỹ, do những Việt kiều sống thành lập và điều hành nhằm giúp đỡ các sinh viên trong nước có điều kiện đi học và học tập tốt hơn. Chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ là một trong những chương trình trợ giúp giáo dục mà VNHELP đã và đang mang đến cho các em sinh viên trên toàn quốc, ngay từ khi VNHELP được thành lập năm 1991 đến nay.

VĂN THẮNG

Từ khóa

VNHELP Quỹ Y tế Trường Du lịch Nguyễn Trường Tộ Đại học Huế Sinh viên nghèo vượt khó Suất học bổng Học bổng Việt kiều California

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn