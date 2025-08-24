FPT khánh thành Tổ hợp giáo dục quy mô 20.000 người học tại Huế

Ngày 24-8, Tập đoàn FPT khánh thành Tổ hợp giáo dục tại Khu đô thị An Vân Dương (phường Thanh Thủy, TP Huế), quy mô phục vụ 20.000 người học. Ngay sau lễ khánh thành, hơn 300 học sinh phổ thông đầu tiên đã chính thức bước vào năm học mới 2025-2026.

Lãnh đạo Thành phố Huế và Tập đoàn FPT cùng các đại biểu tham quan phòng học trong Tổ hợp.

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Huế; ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP Huế; ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT; ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT.

Tổ hợp giáo dục FPT tại Huế bao gồm các bậc học từ phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp, định hướng đào tạo gắn với công nghệ mũi nhọn như STEM, trí tuệ nhân tạo (AI), Robotics… từ cấp bậc phổ thông. Công trình có diện tích 8,68ha, tổng diện tích xây dựng hơn 2 ha, kiến trúc lấy cảm hứng từ hoàng mai xứ Huế, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Huế là địa phương thứ 9 tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên có sự hiện diện của mảng giáo dục FPT.

Tổ hợp giáo dục FPT tại Huế đã đi vào hoạt động ngay sau khánh thành

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế nhấn mạnh: "Huế đặt mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, gắn với truyền thống vùng đất học và giá trị văn hoá – lịch sử đặc sắc. Giáo dục – đào tạo được xác định là khâu then chốt, góp phần thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Huế và cả nước trong tiến trình hội nhập".

Một phòng học trong Tổ hợp

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT cho rằng, đất nước cần nguồn nhân lực không chỉ giỏi công nghệ mà còn đủ bản lĩnh đổi mới sáng tạo, dẫn dắt trí tuệ nhân tạo. Theo ông, việc đưa AI, Robotics, STEM và ngoại ngữ vào giảng dạy ngay từ lớp 1 trong hệ thống giáo dục FPT chính là sự chuẩn bị cho một thế hệ công dân toàn cầu.

BÁ TÂN