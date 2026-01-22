Đêm hòa nhạc guitar cổ điển “Ouverture de Guitare – Saigon 2026”

Tối 30-1, tại sân khấu số 81 Trần Quốc Thảo (phường Xuân Hòa, TPHCM), Saigon Classical phối hợp Khoa Guitar cổ điển Nhạc viện TPHCM tổ chức đêm hòa nhạc Ouverture de Guitare – Saigon 2026, mở đầu cho các hoạt động nghệ thuật guitar cổ điển trong năm mới.

Các thành viên Saigon Classical say mê với cây đàn guitar và âm nhạc cổ điển.

Chương trình được xem như lời chào tinh tế của nghệ thuật guitar cổ điển bước sang năm 2026, đồng thời là hoạt động khởi động chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Khoa Guitar cổ điển Nhạc viện TPHCM – cái nôi đào tạo guitar hàng đầu tại TPHCM. Đêm nhạc mang thông điệp tiếp nối dòng chảy truyền thống – đổi mới – phát triển của nghệ thuật guitar.

Ouverture de Guitare – Saigon 2026 quy tụ hơn 40 nghệ sĩ là giảng viên, NSƯT và các tài năng trẻ như Nguyễn Thanh Huy, Nguyễn Trí Đoàn, Trần Hoài Phương, Huỳnh Bá Thơ, Nguyễn Phương Thư, Lại Quang Nghĩa, Cao Hồng Hà, Trần Quang Huy…, cùng nghệ sĩ piano Trần Thị Nguyệt Sa. Các nghệ sĩ đều trưởng thành từ môi trường hàn lâm, tiếp tục giữ vai trò truyền lửa cho thế hệ kế cận, góp phần lan tỏa giá trị nghệ thuật guitar cổ điển trong đời sống văn hóa cộng đồng.

Chương trình giới thiệu các tác phẩm hòa tấu và thính phòng, mở rộng không gian biểu đạt của guitar cổ điển thông qua sự tương tác, đối thoại giữa các bè đàn, mang đến trải nghiệm thính giác đa tầng, giàu màu sắc. Nhiều tác phẩm kinh điển được trình diễn như Ouverture – The Barber of Seville, Come Again & Flow My Tear, Cinco Oliverianas, Estampa, Rio de Janeiro Suite, Guitarchestra, Por una Cabeza, Sonate for Pianoforte and Arpeggione…

Saigon Classical Music Group được thành lập năm 2005, là cộng đồng những người yêu nhạc cổ điển tại TPHCM, hoạt động với mục tiêu tổ chức các chương trình âm nhạc chất lượng, góp phần đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng.

THÚY BÌNH