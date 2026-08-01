Cập nhật điều trị đái tháo đường cho đội ngũ cán bộ y tế khu vực ĐBSCL

Ngày 1-8, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Đái tháo đường, Nội tiết và Nội khoa - Cập nhật thực hành lâm sàng năm 2026”.

Các đại biểu tham dự hội thảo khoa học

Tham dự hội thảo có bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy, Trường Đại học Y dược Cần Thơ, các cơ sở y tế trong khu vực ĐBSCL, cùng 400 thầy thuốc, chuyên gia trong lĩnh vực nội tiết.

Chương trình hội thảo khoa học gắn lý thuyết với thực tiễn lâm sàng, tập trung vào 3 nội dung chính, gồm: cập nhật điều trị đái tháo đường; thực hành điều trị Insulin và các biến chứng; nội tiết lâm sàng.

Theo Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế (IDF), ghi nhận vào năm 2021, thế giới có trên 530 triệu người trưởng thành mắc đái tháo đường (ĐTĐ), dự báo đến năm 2030 con số này sẽ tăng hơn 640 triệu người.

Các báo cáo tại hội thảo cũng cho biết, ĐTĐ và các bệnh lý nội tiết - chuyển hóa ngày càng trở nên phổ biến và trẻ hóa. Bệnh diễn tiến kéo dài, liên quan chặt chẽ đến nhiều biến chứng tim mạch, thận, thần kinh và các rối loạn chuyển hóa khác. Do đó, việc điều trị không chỉ nhằm kiểm soát đường huyết mà cần tiếp cận toàn diện, cá thể hóa, phát hiện sớm biến chứng và quản lý người bệnh lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp nhận xét, hội thảo có ý nghĩa thiết thực, là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, các bác sĩ gặp gỡ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, các tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế ở khu vực ĐBSCL.

TUẤN QUANG