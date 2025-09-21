Người mắc bệnh đái tháo đường ngày càng trẻ hóa

Trong 2 ngày (20 và 21- 9), tại TP Đà Nẵng diễn ra Hội nghị khoa học Hội Nội tiết - Đái tháo đường Đà Nẵng lần 2.

Hội nghị diễn ra sôi nổi với các phiên thảo luận chuyên sâu

Hội nghị quy tụ hơn 100 chuyên gia, giáo sư, bác sĩ, nhà nghiên cứu và học viên trong toàn quốc với hơn 150 bài báo cáo và 30 phiên thảo luận về những tiến bộ y học mới nhất trong lĩnh vực nội tiết, đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa.

Hội nghị diễn ra sôi nổi với các phiên tranh biện, thảo luận thực hành ca lâm sàng qua mô hình “cafe network”... giúp bác sĩ tuyến cơ sở, sinh viên năm 6 y khoa có cơ hội gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia.

Hội nghị là cơ hội để các sinh viên y khoa có cơ hội gặp gỡ, trao đổi trực tiếp cùng các chuyên gia

Phát biểu khai mạc, GS.TS. Nguyễn Hải Thuỷ, Chủ tịch Hội Nội tiết – Đái tháo đường Đà Nẵng cho biết, hiện nay các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là bệnh đái tháo đường, nội tiết và rối loạn chuyển hoá ngày càng gia tăng, trẻ hoá, đã và đang tác động sâu sắc đến sức khoẻ của toàn dân và cũng là gánh nặng rất lớn cho hệ thống y tế.

GS.TS. Nguyễn Hải Thuỷ, Chủ tịch Hội Nội tiết – Đái tháo đường Đà Nẵng, phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Trần Thanh Thủy cho biết, trong bối cảnh số người mắc đái tháo đường và các bệnh lý liên quan đến rối loạn nội tiết ngày một gia tăng, việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học là vô cùng thiết thực.

“Thông qua việc học hỏi, tiếp thu những kiến thức mới, những kinh nghiệm quý báu từ các chuyên gia đầu ngành, các y, bác sĩ, nhân viên y tế sẽ ngày một tiến bộ và hoàn thiện hơn để góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng nói.

Hội nghị được kỳ vọng góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi tri thức và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành y tế Việt Nam; là bước chuẩn bị quan trọng để Đà Nẵng đăng cai Hội nghị Liên đoàn Nội tiết Đông Nam Á vào tháng 11 tới.

PHẠM NGA