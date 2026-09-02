Pháp luật

Khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn về tội "Nhận hối lộ"

SGGPO

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn vừa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) khởi tố để điều tra hành vi nhận hối lộ. 

Thông tin trên được Bộ Công an cho biết, chiều 2-9.

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Bị can Trần Văn Thuấn. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Đây là diễn biến mới khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu", xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 2-9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự; ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự, do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã tổ chức thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Trần Văn Thuấn theo quy định.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tập trung điều tra làm rõ quy mô, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng liên quan, để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

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ĐỖ TRUNG

Từ khóa

Thứ trưởng Bộ Y tế khởi tố Trần Văn Thuấn "Nhận hối lộ"

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