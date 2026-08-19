Thế giới

UAE đình chỉ giao dịch thương mại và tài chính với Iran

SGGPO

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động thương mại và giao dịch tài chính với Iran cho đến khi có thông báo mới.

Thành phố Dubai, UAE. Ảnh: XINHUA
Thành phố Dubai, UAE. Ảnh: XINHUA

Theo kênh Channel News Asia, Bộ Ngoại giao UAE cho biết quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang, đe dọa hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế.

Trước đó, ngày 18-8, Bộ Quốc phòng UAE cáo buộc Iran đã bắn hai tên lửa đạn đạo hướng vào lãnh thổ nước này. Tên lửa đầu tiên rơi ngoài vùng lãnh hải, quả thứ hai rơi trúng phạm vi lãnh hải của UAE. Phía Iran đã phủ nhận toàn bộ các cáo buộc này

Ngoài ra, hai tàu chở dầu thuộc Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi của UAE cũng bị tấn công khi đang đi qua eo biển Hormuz ngày 13-8. UAE tuyên bố Iran phải chịu trách nhiệm về vụ việc trên.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động tấn công Iran vào tháng 2-2026, UAE đã hứng chịu gần 3.000 tên lửa và máy bay không người lái. Đến tháng 6-2026, khi Mỹ và Iran ký kết bản ghi nhớ, các vụ tấn công vào UAE tạm lắng.

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Hải phận An ninh khu vực Lãnh hải Tàu chở dầu xung đột Trung Đông eo biển Hormuz dầu UAE tấn công Mỹ tên lửa Iran

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