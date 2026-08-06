Iran và Oman thống nhất tọa độ hàng hải an toàn qua eo biển Hormuz

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết, Iran và Oman đang hoàn tất tuyên bố chung về các cuộc đàm phán liên quan đến eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz. Ảnh: XINHUA

Theo hãng thông tấn IRNA, phát biểu trước truyền thông ngày 5-8 (giờ địa phương), ông Esmaeil Baqaei cho biết hai nước đã thống nhất các tọa độ địa lý cho tuyến hàng hải dự kiến thiết lập qua eo biển này.

Tuy nhiên, ông Esmaeil Baqaei nhấn mạnh thỏa thuận sẽ không thể bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz. Tình hình an ninh trên eo biển vẫn gắn liền với lệnh phong tỏa của Mỹ, cũng như các hành động đe dọa và can thiệp khác nhắm vào Iran.

Ngoài ra, ông Esmaeil Baghaei cũng thông báo Pakistan và Qatar đang nỗ lực giảm bớt căng thẳng ở khu vực; Iran vẫn duy trì liên lạc, trao đổi quan điểm với hai nước.

Iran và Oman đàm phán trong hai tháng qua nhằm thiết lập một tuyến hàng hải thương mại an toàn qua Hormuz. Ngày 28-2, Iran siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz, cấm tàu thuyền thuộc sở hữu hoặc có liên quan Israel và Mỹ đi qua sau các cuộc tấn công của hai nước này nhằm vào Iran.

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