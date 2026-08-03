Iran bác tin đạt thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz

Iran bác bỏ thông tin cho rằng Tehran đã đạt được thỏa thuận về việc mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz.

Hải quân Iran tuần tra tại eo biển Hormuz. Ảnh: FARS

Trên mạng xã hội X, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran Seyed Majid Ebn Al-Reza cho biết Iran sẽ không bất ngờ cũng như không thụ động trước bất kỳ mối đe dọa nào. Tehran coi đây là cơ sở để nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường năng lực răn đe và tiếp tục phát triển sức mạnh quốc phòng.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm hoãn các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định quân đội Mỹ vẫn ở trạng thái sẵn sàng cao nhất, nhưng Washington chưa triển khai chiến dịch sau khi nhận được đề nghị từ Iran và một số nước Trung Đông. Ông Trump cũng cho rằng các bên đang hướng tới một thỏa thuận mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và chấm dứt mối đe dọa hạt nhân từ Iran.

Trước đó, truyền thông Israel đưa tin Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã chấp nhận thỏa hiệp do Qatar và Mỹ làm trung gian, theo đó tàu thuyền đi vào vịnh Ba Tư qua vùng biển do Iran kiểm soát và rời khu vực qua vùng biển Oman. Tuy nhiên, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran dẫn nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán đã bác bỏ thông tin này.

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