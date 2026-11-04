Hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm cho trẻ mầm non khi xảy ra cháy

Ngày 4-11, trường Mầm non Hoa Hồng (xã Long Hải, TPHCM) tổ chức chương trình diễn tập giả định tình huống thoát hiểm khi có cháy xảy ra tại lớp học. Có 164 trẻ từ 5-6 tuổi tham gia thực hành diễn tập.

Cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 28 hướng dẫn các cháu nhận biết nguy cơ cháy, nổ

Chương trình do nhà trường phối hợp Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 28, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM tổ chức, kết hợp hướng dẫn nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên.

Hướng dẫn trẻ dùng khăn che mũi, miệng, cúi thấp người khi di chuyển đến khu vực an toàn

Theo kịch bản giả định, vụ cháy khởi phát trong lớp học ở tầng 1, các em được giáo viên hướng dẫn dùng khăn mặt thấm nước che mũi, miệng, cúi thấp người và di chuyển theo lối thoát hiểm đến khu vực an toàn.

Tại buổi thực hành, Trung tá Chu Đức Thiện, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 28, đã phổ biến những kiến thức liên quan hoạt động PCCC bằng hình ảnh và cách diễn đạt phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo.

Qua các vật dụng quen thuộc như bật lửa, bàn ủi, bếp gas... các cháu được hướng dẫn nhận biết nguy cơ cháy, nổ; nhắc nhở không nghịch lửa, không tự ý sử dụng thiết bị điện.

Giáo viên, nhân viên nhà trường thực hành sử dụng bình chữa cháy

Các cháu còn được tìm hiểu công dụng của bình chữa cháy, vòi chữa cháy, lăng phun nước; quan sát xe chữa cháy chuyên dụng và nghe cán bộ, chiến sĩ giới thiệu chức năng của phương tiện.

Cùng với hoạt động dành cho trẻ, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường còn được thực hành hoạt động đưa người bị nạn ra khỏi khu vực cháy, sử dụng vòi chữa cháy, lăng phun nước và bình chữa cháy để xử lý tình huống cháy do rò rỉ khí gas.

NGUYỄN NAM