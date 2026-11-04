Tập huấn kỹ năng viết tin, bài đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Chiều 4-11, Đảng ủy phường Xuân Hòa (TPHCM) tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng viết tin, bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Tham dự có 58 cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo tại các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở phường Xuân Hòa.

Tham gia báo cáo là các cán bộ tuyên giáo, nhà báo có nhiều kinh nghiệm thể hiện các thể loại báo chí và truyền thông trên không gian mạng.

Theo lãnh đạo Đảng ủy phường Xuân Hòa, các nội dung tập huấn tại hội nghị giúp cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở nắm vững những kỹ năng, cách thể hiện thể loại tin bài chính luận phù hợp với yêu cầu nâng chất lượng nội dung thông tin chính trị chính thống đăng tải tại các trang thông tin, tài khoản cá nhân trên không gian mạng.

Qua đó, đẩy mạnh nội dung tuyên truyền, kỹ năng phát hiện, nhận diện thông tin xấu độc, luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Góp phần định hướng dư luận xã hội và nâng chất lượng các tác phẩm tham gia các cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch của thế lực thù địch trong tình hình hiện nay.

Nhà báo Phạm Hoài Nam trao đổi kinh nghiệm và kỹ năng viết tin bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn trao đổi thông tin, yêu cầu khi viết tin bài trên không gian mạng xã hội

HOÀI NAM