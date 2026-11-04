Sức sống cơ sở

Trao 50 thẻ BHYT cho người khó khăn ở xã Bàu Lâm

SGGPO

Sáng 4-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bàu Lâm (TPHCM) phối hợp cùng Cơ sở Bảo hiểm xã hội Đất Đỏ tổ chức chương trình trao tặng 50 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bàu Lâm được tặng thẻ BHYT, sáng 4-11
Các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bàu Lâm được tặng thẻ BHYT, sáng 4-11

Tại buổi lễ, bà Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã chia sẻ, mỗi tấm thẻ BHYT trao tận tay người dân không chỉ hỗ trợ trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh lúc rủi ro ốm đau, mà còn là điểm tựa an sinh thiết thực giúp bà con an tâm lao động, ổn định cuộc sống.

Hiện nay, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn xã Bàu Lâm luôn đạt trên 95%. Việc tiếp tục huy động các nguồn lực để trao tặng thẻ BHYT là giải pháp thiết thực duy trì diện bao phủ, củng cố lưới an sinh xã hội và hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân.

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Bàu Lâm Hoàng Thị Hiền Tấm thẻ Ủy ban MTTQ Việt Nam Bảo hiểm y tế Tận tay An sinh Thụ hưởng Ốm đau Điểm tựa

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