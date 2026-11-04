Phường Tân Thành tiếp nhận 3 bác sĩ luân phiên về tuyến cơ sở

Ngày 4-11, phường Tân Thành (TPHCM) tổ chức gặp mặt, tiếp nhận 3 bác sĩ luân phiên đến công tác tại Trạm Y tế phường nhằm tăng cường nhân lực chuyên môn cho y tế cơ sở và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Ba nhân sự tăng cường cho Trạm Y tế phường Tân Thành đợt này, gồm: bác sĩ Võ Thị Cẩm Nhung (Khoa Sản phụ, Bệnh viện Nhân dân Gia Định); Thạc sĩ - bác sĩ Đặng Hải Hoàng Linh (Khoa Nội tổng hợp, Viện Y dược học Dân tộc) và bác sĩ Nguyễn Quỳnh Nhi (Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ).

Lãnh đạo phường Tân Thành (TPHCM) gặp mặt, tiếp nhận 3 bác sĩ luân phiên về công tác tại địa phương

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Huỳnh Thị Phúc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành chia sẻ, việc đưa bác sĩ có chuyên môn cao về tuyến cơ sở giúp cho người dân có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, giảm thời gian đi lại, chi phí điều trị và hạn chế tình trạng chuyển tuyến.

Đồng chí Huỳnh Thị Phúc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành phát biểu tại buổi gặp mặt

Bí thư Đảng ủy phường đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi về nơi làm việc, sinh hoạt và lưu trú để các bác sĩ yên tâm công tác.

Bác sĩ Đặng Hải Hoàng Linh thay mặt các đồng nghiệp được luân chuyển về địa phương nhận nhiệm vụ, khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt việc chăm sóc sức khỏe người dân; đồng thời phối hợp, hỗ trợ đội ngũ y tế cơ sở nâng cao chất lượng chuyên môn.

QUANG VŨ