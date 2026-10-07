Việt Nam được vinh danh tại 10 hạng mục Giải thưởng số và AI ASOCIO 2026

Tối 6-10, tại Jakarta (Indonesia), Lễ trao Giải thưởng ASOCIO Digital & AI Awards 2026 vinh danh 8 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam ở 10 hạng mục, ghi nhận những kết quả nổi bật của Việt Nam trong chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại khu vực châu Á - châu Đại Dương.

Năm 2026 là năm đầu tiên Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) tổ chức hệ thống giải thưởng trí tuệ nhân tạo (AI) với các hạng mục chuyên biệt, bên cạnh các giải thưởng về chuyển đổi số.

Các đại diện Việt Nam được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đề cử, gồm cơ quan nhà nước, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ. Các giải pháp được vinh danh trải rộng trên nhiều lĩnh vực như Chính phủ số, y tế, tài chính, giáo dục, an ninh mạng, logistics…

Trung tâm An toàn thông tin VNPT (Tập đoàn VNPT) nhận giải thưởng AI trong an ninh mạng



Cụ thể, Bộ Tư pháp nhận giải thưởng Chính phủ số, Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội (VNU-UET) nhận giải thưởng Phát triển nhân tài, Công ty CP VTI nhận giải thưởng Dịch vụ doanh nghiệp toàn cầu.

Ở các hạng mục AI, Trung tâm An toàn thông tin VNPT (Tập đoàn VNPT) được vinh danh với giải thưởng AI trong an ninh mạng, Công ty CP MISA với giải thưởng AI vì Lợi ích cộng đồng, Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) với giải thưởng AI trong giáo dục.

Tập đoàn FPT nhận 3 giải thưởng, gồm AI trong y tế, AI trong dịch vụ tài chính và AI trong lực lượng lao động và kỹ năng tương lai. Công ty cổ phần Giải pháp Chuỗi cung ứng Smartlog nhận giải thưởng AI trong sản xuất/chuỗi cung ứng.

Việc các giải pháp Việt Nam được vinh danh ngay trong năm đầu ASOCIO tổ chức các hạng mục AI chuyên biệt cho thấy AI đang được doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam đưa vào những bài toán cụ thể thay vì chỉ dừng ở thử nghiệm công nghệ.

Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội (VNU-UET) nhận giải thưởng Phát triển nhân tài

Nhiều giải pháp được triển khai ở quy mô lớn, có lượng người dùng và tạo ra những kết quả có thể đo lường. Đây cũng là bước chuyển quan trọng đối với doanh nghiệp công nghệ Việt Nam khi từ cung cấp dịch vụ CNTT từng bước tiến tới phát triển sản phẩm, nền tảng và giải pháp AI có khả năng triển khai ở quy mô lớn.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA, nhận định: "10 giải thưởng tại ASOCIO năm nay cho thấy doanh nghiệp và tổ chức Việt Nam đã tiến thêm một bước, không chỉ nói về chuyển đổi số hay AI, mà đang đưa công nghệ vào giải quyết những bài toán thực của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Đây là nền tảng để công nghệ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị số của khu vực, đồng thời đưa các sản phẩm, giải pháp Make in Vietnam ra thị trường quốc tế”.

ASOCIO là một trong những mạng lưới công nghệ thông tin lâu đời và có ảnh hưởng trong khu vực châu Á – châu Đại Dương. Việc nhiều giải pháp Việt Nam được ghi nhận tại các lĩnh vực khác nhau không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh từng đơn vị, mà còn góp phần nâng cao sự hiện diện và nhận diện về năng lực công nghệ Việt Nam trong cộng đồng công nghệ khu vực.

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