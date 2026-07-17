Smart Green Living Week 2026: Kết nối giải pháp cho đô thị xanh

Sáng 17-7, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB) phối hợp cùng Gallery Architecture & Materials khai mạc Smart Green Living Week 2026 nhằm tạo diễn đàn kết nối các thành phần trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để thúc đẩy giải pháp phát triển đô thị xanh.

Sự kiện diễn ra từ ngày 17 đến 19-7 tại SIHUB, trong khuôn khổ Startup Connection Day 2026, quy tụ gần 50 doanh nghiệp, startup và các dự án đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực vật liệu xanh, Smart Home, IoT, ESG...

Nhiều công nghệ, sản phẩm và giải pháp được giới thiệu, hướng đến giải quyết các bài toán về môi trường, năng lượng và quản lý đô thị, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

Nhiều sản phẩm ứng dụng cho đô thị xanh được giới thiệu tại sự kiện

Phát biểu khai mạc, ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM, cho biết, đối với TPHCM, phát triển xanh cần được đặt trên nền tảng của KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, chìa khóa để giải quyết những bài toán lớn của đô thị như sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải, nâng cao chất lượng môi trường sống.

Ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM phát biểu khai mạc

Ông kỳ vọng, Smart Green Living Week 2026 sẽ là nơi để doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và cơ quan quản lý có thêm không gian kết nối, hoàn thiện các giải pháp và thúc đẩy ứng dụng vào thực tiễn.

Ở góc độ chuyên môn, ThS.KTS. Nguyễn Thu Phong, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Nhà sáng lập Gallery Architecture & Materials, cho rằng, phát triển đô thị xanh cần bắt đầu từ tư duy thiết kế và tổ chức không gian sống, trong đó công nghệ và vật liệu mới giữ vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng môi trường đô thị.

"Một đô thị xanh không chỉ cần nhiều cây xanh mà cần những giải pháp thiết kế, vật liệu và công nghệ phù hợp. Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ giúp các ý tưởng sáng tạo sớm được ứng dụng vào thực tiễn", ThS.KTS. Nguyễn Thu Phong nhấn mạnh.

Khách tham quan các gian hàng giải pháp xanh

Không chỉ là không gian trưng bày các công nghệ và giải pháp xanh, Smart Green Living Week 2026 còn kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và cơ quan quản lý thông qua chuỗi hội thảo, tọa đàm về sáng tạo xanh, ESG và chuyển đổi xanh; lan tỏa tư duy kinh tế tuần hoàn thông qua các hoạt động Startup Pitching, Business Matching cùng workshop “Góp vật thành cảnh”.

Theo ban tổ chức, trong bối cảnh chuyển đổi xanh và chuyển đổi số trở thành xu hướng phát triển của các đô thị, Smart Green Living Week 2026 được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa các thành phần trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, qua đó thúc đẩy ứng dụng các giải pháp xanh vào thực tiễn.

BÙI TUẤN