Viết tiếp câu chuyện tri ân “Dưới cờ Tổ quốc anh về”

Hướng tới các hoạt động ý nghĩa đồng hành cùng TPHCM trong chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Nguyễn Duyên Quỳnh công bố dự án âm nhạc mang tên Dưới cờ Tổ quốc anh về tối 10-10.

Tác phẩm do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác theo định hướng phát động của thành phố, khắc họa hành trình tìm kiếm và đón các anh hùng liệt sĩ trở về trong lòng đất mẹ linh thiêng.

Hình ảnh trong MV "Dưới cờ Tổ quốc anh về"

MV Dưới cờ Tổ quốc anh về là sản phẩm cá nhân thứ hai được nữ ca sĩ đầu tư tâm huyết trong năm 2026, tiếp nối bản hòa ca Việt Nam gấm vóc rạng ngời do chính cô chắp bút và biểu diễn trước đó. Dự án đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong sự kết hợp ăn ý giữa Nguyễn Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, sau những dấu ấn lớn từ Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Niềm tin lá phiếu và Thanh niên Việt.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: “Khi theo dõi những hình ảnh, những câu chuyện xúc động từ Chiến dịch 500 ngày đêm, tôi thực sự bị lay động mạnh mẽ. Đó là một chiến dịch đầy thiêng liêng và tự hào. Mỗi tấc đất quê hương đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu của thế hệ cha anh để chúng ta có được ngày hôm nay. Là một người sáng tác, tôi muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào chiến dịch bằng ngôn ngữ âm nhạc. Tôi gửi gắm trọn vẹn sự xúc động, lòng biết ơn sâu sắc vào từng nốt nhạc”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Được chăm chút kỹ lưỡng về mặt hình ảnh và âm thanh, MV chạm đến trái tim khán giả bằng câu chuyện đan cài giữa quá khứ và hiện tại. Tác phẩm khắc họa sống động lý tưởng và sự quả cảm của người lính thời chiến, để rồi mở ra hành trình xúc động đưa các anh "về nhà" trong thời bình. Cuộc trở về bên người thân, gia đình sau bao năm tháng đằng đẵng không chỉ khép lại những nỗi ngóng trông mòn mỏi, mà còn là lời nhắc nhớ sâu sắc về giá trị của hòa bình được đổi bằng xương máu cha anh.

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh xúc động bày tỏ: “Ngay từ lần đầu tiên nghe giai điệu và đọc ca từ bài hát, Quỳnh đã rơi nước mắt vì từng câu chữ chạm sâu vào trái tim mình. Hòa bình của đất nước hôm nay được đánh đổi bằng thanh xuân và máu xương của biết bao thế hệ đi trước. Được dùng tiếng hát của mình để đồng hành cùng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm mộ liệt sĩ là niềm vinh dự, niềm tự hào và cũng là trách nhiệm của người trẻ như tôi”.

Hình ảnh trong MV

Dự kiến tối 13-10 tới đây, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ cùng song ca Dưới cờ Tổ quốc anh về trong chương trình nghệ thuật trọng điểm của chiến dịch, diễn ra tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (TPHCM).

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TIỂU TÂN