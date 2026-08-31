LG đưa màn hình 1.000Hz tích hợp AI về Việt Nam

Với dải màn hình UltraGear thế hệ mới 2026 tích hợp sâu AI và tần số quét kỷ lục, LG Electronics tiếp tục định nghĩa lại chuẩn mực nghe nhìn, mang đến trải nghiệm chiến game đỉnh cao và giải trí độc lập hoàn hảo cho người dùng.

Man hình LG với chế độ kép Dual-Mode 165Hz/330Hz kết hợp cùng AI tối ưu trải nghiệm gaming.

Dòng màn hình LG UltraGear evo AI (45/39GX950B-B) sở hữu công nghệ màn cong 800R đột phá với độ phân giải 5K2K siêu sắc nét.

Điểm đặc biệt của thiết bị là việc trang bị tấm nền OLED RGB Tandem thế hệ thứ 4 cùng bộ ba công nghệ AI vượt trội gồm: AI Upscaling nâng cấp nguồn phát độ phân giải thấp, AI Scene Optimization tự động tinh chỉnh hình ảnh theo từng bối cảnh sáng tối phức tạp và AI Sound làm nổi bật âm thanh chiến đấu.

Đáng chú ý, tính năng Dual-Mode cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa độ phân giải WUHD ở tần số quét 165Hz và WFHD ở tần số quét lên đến 330Hz với thời gian phản hồi chỉ 0,03ms.

Hướng tới người dùng tìm kiếm sự đa năng, dòng LG UltraGear AI (39/34GX90SB-W) mang đến giải pháp giải trí tiện dụng với thiết kế cong 800R mô phỏng góc nhìn tự nhiên của mắt người.

LG UltraGear evo AI 45/39GX950B-B với độ phân giải 5K2K và thiết kế cong 800R

Nhờ tích hợp bộ xử lý Alpha AI 8 thế hệ thứ 3 và hệ điều hành webOS 26, thiết bị có thể biến thành một trung tâm giải trí độc lập mà không cần kết nối với máy tính.

Người dùng dễ dàng truy cập trực tiếp các ứng dụng streaming hay chơi game đám mây (cloud gaming). Công nghệ AI Picture Pro và AI Sound Pro đi kèm sẽ tự động tối ưu hóa trải nghiệm nghe nhìn theo đúng ngữ cảnh thực tế.

Dành riêng cho các vận động viên thể thao điện tử đòi hỏi phản xạ nhanh nhất, LG UltraGear 25G590B ghi dấu ấn là màn hình gaming đầu tiên trên thế giới đạt tần số quét gốc (Native) lên tới 1000Hz ở độ phân giải Full HD.

Sự kết hợp giữa công nghệ MBR Pro và chứng nhận ClearMR trên 21.000 đảm bảo khả năng hiển thị các chuyển động nhanh một cách mượt mà và sắc nét tuyệt đối, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng bóng mờ trong các pha hành động trong game.

Loạt màn hình LG UltraGear thế hệ mới có mặt tại Việt Nam với giá từ 25.990.000 đồng đối với dòng UltraGear 25G590B. Các phiên bản tích hợp AI như LG UltraGear AI 39/34GX90SB-W có giá lần lượt là 37.905.500 đồng và 34.190.500 đồng. Trong khi đó, dòng UltraGear evo AI 45/39GX950B-B cao cấp nhất có giá bán lần lượt là 51.900.000 đồng và 43.900.000 đồng.

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