UNIQ với hệ sinh thái phụ kiện mới cho iPhone 18

Ngay sau khi Apple chính thức công bố thế hệ iPhone mới vào rạng sáng ngày 10-9-2026 (giờ Việt Nam), thương hiệu phụ kiện UNIQ đến từ Singapore đã chính thức giới thiệu hệ sinh thái phụ kiện dành riêng cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại thị trường Việt Nam.

Ốp lưng UNIQ cho iPhone 18 với màu sắc mới.

Danh mục sản phẩm đợt này bao gồm ba nhóm giải pháp chính: kính bảo vệ màn hình UNIQ OPTIX, kính bảo vệ camera viền nhôm OPTIX Lens Protector và bộ sưu tập 9 dòng ốp lưng đa dạng. Toàn bộ dải sản phẩm do Công ty TLC Trading phân phối chính thức.

Kính bảo vệ màn hình UNIQ OPTIX tích hợp nhiều công nghệ vật liệu.

Trọng tâm của đợt ra mắt là dải kính bảo vệ màn hình UNIQ OPTIX tích hợp nhiều công nghệ vật liệu. Mẫu kính OPTIX Covex Clear có độ mỏng 0,33 mm, cạnh bo cong 2.85D, chuẩn bảo vệ DX2, đi kèm màng lọc chống bụi và công nghệ chống tĩnh điện đẩy bụi. Mẫu OPTIX Covex Matte bổ sung bề mặt nhám chống chói Anti-Glare và hạn chế bám vân tay. Cả hai dòng kính này đều đáp ứng thử nghiệm chịu lực với bi kim loại trọng lượng 64g thả rơi từ độ cao 2m.

Đối với nhu cầu bảo mật nội dung hiển thị, mẫu OPTIX Covex Privacy AG hỗ trợ giới hạn góc nhìn từ hai bên kết hợp phủ nhám chống chói. Dòng OPTIX Vision OptiView tập trung kiểm soát ánh sáng xanh, có khả năng lọc đến 85% ánh sáng xanh trong dải bước sóng 400–450 nm nhưng vẫn giữ nguyên màu sắc hiển thị.

Ở phân khúc bảo vệ cao hơn, mẫu OPTIX Xenon Clear ứng dụng công nghệ kính-gốm NanoCeram™, chịu được va đập từ bi kim loại trọng lượng 250g thả rơi từ độ cao 2m. Ngoài ra, mẫu OPTIX Omnifit Arcfit Vivid sử dụng thiết kế kính hợp nhất 3D ôm sát viền màn hình, đi kèm hệ thống hỗ trợ dán nhanh tại nhà.

Kính bảo vệ màn hình UNIQ với mang đến sự thoải mái cho người dùng.

Bảo vệ cụm camera, kính OPTIX Lens Protector kết hợp giữa kính cường lực và viền nhôm (Aluminium Bezel) đồng bộ màu sắc với thiết bị. Sản phẩm có độ mỏng 0,25mm, độ truyền sáng đạt 98,5%, khả năng chịu nhiệt giúp chống đọng hơi nước và chống cong vênh.

Còn bộ sưu tập ốp lưng mới của UNIQ sử dụng nhiều chất liệu như nhựa nguyên sinh, da thuần chay Verda™ gốc thực vật, silicon lỏng cao cấp và 100% sợi Aramid. Các mẫu ốp đều tích hợp phím bấm điều khiển camera công nghệ xúc giác HapticCore™, hệ thống từ tính MagClick™ tương thích MagSafe và viền nâng cao bảo vệ màn hình, camera.

Về khả năng bảo vệ va đập chuyên sâu, dòng UNIQ Combat nổi bật với hệ thống bảo vệ 3 lớp, cấu trúc hấp thụ lực ShockSorb™, đạt tiêu chuẩn kiểm thử quân đội Mỹ MIL-STD 810H-516.8 và thử nghiệm chống rơi ở độ cao lên đến 4 m. Trong khi đó, mẫu UNIQ Keva Edge chế tác từ 100% sợi Aramid chính hãng với thiết kế siêu mỏng, mặt lưng vân nhám tăng độ bám.

Nhóm sản phẩm đa dụng bổ sung các cơ chế chân đế và dây đeo hỗ trợ thao tác rảnh tay: UNIQ ELIX: Trang bị chân đế Mōvion™ gập 180° và xoay 360°, phủ lớp silicone VeluxeSkin™ chống bám bẩn. UNIQ Swivix: Tích hợp chân đế xoay 360° Mōvix™ kết hợp vòng cầm kim loại Metal Grip Ring. UNIQ Heldro Air: Tích hợp dây đeo FlexGrip™ giúp thao tác máy chắc chắn bằng một tay. UNIQ AirSuit: Thiết kế trong suốt từ chất liệu PC, độ mỏng 1,3mm, bề mặt chống trầy xước và chống ố vàng.

Một trong những mẫu ốp lưng ra mắt lần này.

Nhóm dòng ốp hướng đến yếu tố thời trang gồm có COEHL Cloudé với bề mặt đệm êm; COEHL Mirelle bọc da vân nổi chống bắn nước kèm dây đeo tháo rời; COEHL Evie tạo điểm nhấn đường cong kiểu cánh hoa; Lyden DS phối hai tông màu trên nền da thuần chay Verda™; và UNIQ Lino làm từ silicon lỏng cao cấp lót sợi microfiber siêu mịn bên trong. Các mẫu ốp này đều đạt chuẩn thử nghiệm chống rơi ở độ cao 2,5 m.

Phụ kiện iPhone 18 của UNIQ mang đậm màu sắc trẻ trung.

Các sản phẩm phụ kiện UNIQ chính hãng hiện đã có mặt tại thị trường Việt Nam thông qua nhà phân phối TLC Trading và hệ thống các đại lý bán lẻ công nghệ như Thế Giới Di Động, FPT Shop, Minh Tuấn Mobile, Di Động Việt, Mai Nguyên.

Trong đợt đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại một số hệ thống đối tác, người mua có cơ hội nhận bộ quà tặng phụ kiện trị giá hơn 2 triệu đồng. Bộ quà bao gồm ốp lưng UNIQ hoặc SKINARMA, kính cường lực UNIQ, củ sạc nhanh Mazer PD3.2 60W, kính bảo vệ camera UNIQ hoặc cáp sạc USB-C…

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