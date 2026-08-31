Lenovo đưa laptop gaming AI về Việt Nam với giá từ 35,9 triệu đồng

Với việc trình làng loạt laptop Legion và LOQ thế hệ mới tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo, Lenovo mang đến lời giải tối ưu cho bài toán cân bằng giữa hiệu năng chơi game đỉnh cao và nhu cầu sáng tạo nội dung đa nhiệm của người dùng Việt Nam.

Legion 5a Gen 11, một trong những sản phẩm mới của Lenovo

Đối với học sinh, sinh viên hay các nhà sáng tạo nội dung số, việc phải đầu tư song song một chiếc máy để học tập và một cỗ máy cồng kềnh để render video, chiến game… sẽ khá tốn kém. Giải quyết bài toán này, Lenovo vừa giới thiệu dải sản phẩm laptop gaming AI thế hệ thứ 11 tại thị trường Việt Nam.

Ưu điểm lớn nhất của dòng sản phẩm cao cấp Lenovo Legion Gen 11 chính là sự đột phá về năng lực xử lý trí tuệ nhân tạo. Trong đó, phiên bản Legion 5i sở hữu bộ xử lý Intel® Core™ Ultra tối ưu cho trải nghiệm Copilot+ PC. Trái lại, Legion 5a tận dụng sức mạnh của chip AMD Ryzen™ AI 400 Series với kiến trúc AMD XDNA 2 tiên tiến, mang đến khả năng xử lý AI trực tiếp trên thiết bị mượt mà.

Cấu hình của hai máy được bảo chứng sức mạnh nhờ GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 50 Series tiên tiến kết hợp cùng bàn phím gaming TrueStrike nhạy bén. Đặc biệt, màn hình PureSight OLED 15.3 inch WQXGA 165Hz chuẩn màu Pantone mang đến chất lượng hình ảnh sống động, sắc nét và giàu chiều sâu. Trải nghiệm này càng thêm hoàn hảo khi hệ thống tản nhiệt Legion Coldfront: Hyper kết hợp với chip Lenovo AI Engine+ tự động cân bằng giữa hiệu năng, nhiệt độ và độ ồn theo thời gian thực.

Legion 5i Gen 11 với thiết kế hiện đại

Bên cạnh phân khúc cao cấp, Lenovo cũng mang đến dòng LOQ Gen 11 nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ cho học sinh sinh viên. Dù có mức giá mềm hơn, bộ đôi Lenovo LOQ và LOQ Essential vẫn sở hữu cấu hình ấn tượng với chip Intel® Core™ Ultra hoặc dòng HX cùng card đồ họa RTX™ 50 Series mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Văn Giáp, Tổng Giám đốc Lenovo Việt Nam chia sẻ, Việt Nam đang là thị trường gaming tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á. Do đó, việc mở rộng danh mục sản phẩm lần này giúp Lenovo mang công nghệ hiệu năng cao đến nhiều nhóm người dùng hơn, hỗ trợ liền mạch mọi nhu cầu từ học tập, làm việc hằng ngày đến chinh phục các mục tiêu Esports chuyên nghiệp.

Dải sản phẩm mới hiện đã chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam. Bản LOQ Essential Gen 11 có giá khởi điểm từ 35.990.000 đồng, LOQ Gen 11 từ 51.990.000 đồng. Đối với dòng cao cấp, Legion 5a có giá từ 59.990.000 đồng và Legion 5i từ 66.990.000 đồng. Để người dùng yên tâm sử dụng, Lenovo cung cấp gói dịch vụ hỗ trợ chuyên sâu Legion Ultimate Support lên tới 3 năm cho dòng Legion và 2 năm cho dòng LOQ.

KIM THANH