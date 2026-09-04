Micro không dây EasySing Mic Mini thiết kế chuyên biệt cho ca hát

JBL vừa mở bán mẫu micro không dây nhỏ gọn JBL EasySing Mic Mini tại thị trường Việt Nam, là thiết bị di động được thiết kế chuyên biệt cho nhu cầu ca hát, giải trí cá nhân và hỗ trợ sáng tạo nội dung mọi lúc, mọi nơi.

JBL EasySing Mic Mini siêu nhỏ gọn

Điểm nhấn công nghệ của JBL EasySing Mic Mini là Vocal Removal, cho phép người dùng điều chỉnh mức độ giọng hát gốc của bản nhạc nền trực tiếp theo thời gian thực. Tùy theo nhu cầu sử dụng, người dùng có thể giữ lại 25% giọng gốc để làm phần dẫn đường tiếng, giữ 50% để tạo giọng bè (backing vocal), hoặc loại bỏ hoàn toàn giọng ca sĩ gốc để tự mình thể hiện phần hát chính trên nền nhạc sạch và rõ hơn.

Bên cạnh đó, để tối ưu hóa chất lượng âm thanh đầu ra, sản phẩm tích hợp tính năng Voice Boost giúp hỗ trợ giọng hát khi lên những nốt cao. Hệ thống EQ của thiết bị cũng được tinh chỉnh sẵn đi kèm các hiệu ứng âm thanh cài đặt sẵn phong phú. Thông qua ứng dụng di động JBL One, người dùng có thể chủ động tùy chỉnh EQ sâu hơn, đồng thời truy cập các thiết lập giọng nói và hiệu ứng để cá nhân hóa trải nghiệm trình diễn.

JBL EasySing Mic Mini giúp hỗ trợ giọng hát khi lên những nốt cao

Không chỉ phục vụ mục đích giải trí hay karaoke gia đình, thiết bị còn tích hợp công nghệ AI Noise Suppression (giảm tiếng ồn thông minh). Tính năng này hoạt động bằng cách chủ động giảm thiểu các tiếng ồn từ môi trường xung quanh khi thu âm, giúp giọng nói truyền đi rõ ràng và sạch hơn. Nhờ đó, sản phẩm đáp ứng tốt các nhu cầu đa dạng khác của người dùng như livestream, thuyết trình, ghi âm podcast hay quay video sáng tạo nội dung khi di chuyển.

Đúng với tinh thần đề cao tính di động, EasySing Mic Mini được thiết kế vô cùng nhỏ gọn với hộp đựng dễ dàng nằm trong túi xách hoặc balô. Micro có thể được sử dụng linh hoạt dưới dạng cầm tay truyền thống, gắn trực tiếp lên cổ áo bằng kẹp nam châm tiện lợi, hoặc kết hợp với vòng đeo cầm tay để người dùng thoải mái di chuyển khi hát, nhảy hay thuyết trình.

Về khả năng kết nối, người dùng chỉ cần cắm đầu thu phát USB-C dongle đi kèm vào các dòng loa JBL tương thích để bắt đầu sử dụng. Kết nối không dây của thiết bị cho phạm vi hoạt động tự do lên đến 20m mà không lo vướng víu dây dẫn. Cả micro và dongle đều cung cấp thời lượng sử dụng liên tục lên đến 6 giờ, đảm bảo trải nghiệm giải trí không bị gián đoạn.

Bà Grace Koh, Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch mảng Thiết bị âm thanh tiêu dùng của HARMAN khu vực châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ, mẫu micro này hiện thực hóa cam kết giúp mọi người tự tin thể hiện bản thân thông qua tiếng nói, hỗ trợ đắc lực từ công việc thuyết trình đến sáng tạo nội dung số di động.

Sản phẩm hiện được bán ra với hai tùy chọn: Phiên bản đơn EasySing Mic Mini có giá niêm yết là 3.990.000 đồng và phiên bản đôi EasySing Mic Mini Duo có giá bán lẻ là 5.990.000 đồng.

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