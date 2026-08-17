VTV thông tin về vụ tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Huy Tự

Tối 17-8, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đưa tin cơ quan chức năng đã thông tin về quá trình điều tra vụ tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Nội.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 30-5-2025 khiến một người tử vong và một người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: LÊ HÀ

Vụ tai nạn sau đó được chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thụ lý, giải quyết.

Trả lời trong bản tin thời sự của VTV, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, quá trình điều tra, xác minh vụ việc, các đơn vị của Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm dấu vết phương tiện, chiều hướng va chạm giữa các phương tiện, ghi lời khai của các bên liên quan.

Kết quả xác minh xác định vụ tai nạn xảy ra là do hành vi đi sai làn đường, phần đường của ông Nguyễn Sỹ Cương, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, trên cơ sở đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Sỹ Cương đã vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại Khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Sỹ Cương đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình, tích cực khắc phục hậu quả, được phía gia đình nạn nhân ghi nhận và có đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Phía gia đình nạn nhân cũng đề nghị cơ quan chức năng sớm kết thúc vụ việc để gia đình ổn định cuộc sống.

“Quá trình điều tra, qua xét nghiệm không phát hiện có nồng độ cồn trong cơ thể của ông Nguyễn Sỹ Cương. Ông Nguyễn Sỹ Cương có đầy đủ các bằng lái xe theo quy định. Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ thu thập được, trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện, đối chiếu với các căn cứ quy định của pháp luật, ông Nguyễn Sỹ Cương có đủ điều kiện để được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự”, Đại tá Nguyễn Đức Long thông tin.

Trả lời trên bản tin của VTV, ông Ngô Hồng Sơn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã cử kiểm sát viên phối hợp với cơ quan điều tra và các đơn vị liên quan thực hiện khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu.

Đối với các quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, ông Ngô Hồng Sơn cho biết, cơ quan công tố đã tiến hành kiểm sát và nhận thấy các quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội là có căn cứ và theo quy định của pháp luật.

Liên quan tới vụ việc trên, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã phát hiện âm mưu, ý đồ hoạt động, lợi dụng kích động, gây rối hết sức nguy hiểm từ các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu, nhất là đối tượng khủng bố Việt Tân, đã cố tình xâu chuỗi các vụ việc đơn lẻ cùng một số vụ việc khác để tác động, lôi kéo giới trẻ, học sinh, sinh viên gây mất an ninh trật tự. Từ tình hình trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo và nâng cao cảnh giác. Mỗi người dân, nhất là các bạn trẻ, khi tham gia không gian mạng cần xây dựng cho mình sức đề kháng tự nhiên trên không gian số, không chia sẻ thông tin khi chưa được kiểm chứng, không để bị lôi kéo vào các hoạt động gây phức tạp an ninh trật tự, vi phạm pháp luật…

ĐỖ TRUNG