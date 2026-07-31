Vụ án Vạn Thịnh Phát: Đợt 10, THADS TPHCM chi trả hơn 318 tỷ đồng cho trái chủ

Ngày 31-7, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM cho biết đã tiếp tục tổ chức chi trả đợt 10 với số tiền hơn 318 tỷ đồng cho các trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hiện nay, THADS TPHCM đang tổ chức thi hành vụ án Vạn Thịnh Phát theo Bản án sơ thẩm ngày 17-10-2024 của TAND TPHCM, Bản án phúc thẩm ngày 21-4-2025 của TAND Cấp cao tại TPHCM và Quyết định thi hành án theo yêu cầu. Cụ thể, bà Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn toàn bộ số tiền 30.081 tỷ đồng cho 43.108 trái chủ.

Tính đến ngày 30-7, THADS TPHCM đã chi trả bổ sung thành công các đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đối với các trường hợp chuyển giao quyền và nghĩa vụ về thi hành án, cung cấp bổ sung đầy đủ thông tin tài khoản.

THADS TPHCM cho biết đã thu, miễn, giảm phí thi hành án dân sự theo Điều 53 của Luật Thi hành án dân sự năm 2025 và Điều 6 Thông tư 72/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Theo đó, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, người khuyết tật... thuộc diện được miễn phí thi hành án. Từ các đợt chi trả tiếp theo, trái chủ thuộc diện miễn, giảm phí phải nộp đơn đề nghị kèm tài liệu chứng minh để được xem xét theo từng lần chi trả.

THADS TPHCM đang tiếp tục xác minh, thẩm định giá tài sản được bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bà Lan. Đồng thời, yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo bản án. Sau khi có kết quả xử lý tài sản và nhận tiền từ ngân hàng, THADS TPHCM sẽ tiếp tục chi trả.

THADS TPHCM đã chi trả: - Đợt 1 vào ngày 25-6-2025, với số tiền 7.464 tỷ đồng. - Đợt 2 vào ngày 17-7-2025, với số tiền 738 tỷ đồng. - Đợt 3 vào ngày 20-8-2025 với số tiền 376 tỷ đồng. - Đợt 4 vào ngày 26-9-2025 với số tiền 299 tỷ đồng. - Đợt 5 vào ngày 26-11-2025 với số tiền 205 tỷ đồng. - Đợt 6 vào ngày 26-12-2025 với số tiền 271 tỷ đồng. - Đợt 7 vào ngày 31-12-2025 với số tiền 704 tỷ đồng. - Đợt 8 vào ngày 5-2-2026 với số tiền 250 tỷ đồng. - Đợt 9 vào ngày 21-5-2026, với số tiền 1.732 tỷ đồng.

SONG MAI