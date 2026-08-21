Bộ trang sức kim cương hơn 25 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan đã có chủ mới

Ngày 21-8, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM đã tổ chức buổi đấu giá 3 món trang sức kim cương tự nhiên của bà Trương Mỹ Lan.

Bộ trang sức kim cương. Ảnh minh họa: AI

Tổng giá trị ba món trang sức kim cương hơn 25 tỷ đồng này đều bị thất lạc hồ sơ mua bán, hóa đơn và có kết quả giám định mẫu của Viện Đá quý - vàng và trang sức Việt. Các tài sản này được lưu giữ tại Kho bạc Nhà nước khu vực II.

Các phiên đấu giá chỉ có 1 khách hàng tham gia là bà T.T.T.H (ngụ phường Gò Vấp, TPHCM), đã nộp đủ tiền đặt trước và đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định.

Tài sản thứ nhất đưa ra đấu giá là 2 bông tai đính đá, gồm: 2 viên kim cương 10,58 mm và 10,7 mm, 2 vỏ hoa tai với giá khởi điểm hơn 9,4 tỷ đồng, tiền đặt trước (20%) hơn 1,8 tỷ đồng.

Phiên đấu giá diễn vào 8 giờ 30 phút. Giá trúng đấu giá hơn 9,4 tỷ đồng.

Tài sản thứ hai đưa ra đấu giá là dây chuyền đính đá gồm viên kim cương mặt dây chuyền 12,67 mm, 5 viên kim cương 3,5-4 mm, 5 viên kim cương 6,5-7 mm, 4 viên kim cương 4,2 mm, 1 viên kim cương 5,7 mm và 1 dây chuyền, giá khởi điểm hơn 8,8 tỷ đồng. Tiền đặt trước (20%) hơn 1,7 tỷ đồng.

Phiên đấu giá diễn ra lúc 9 giờ. Giá trúng đấu giá hơn hơn 8,8 tỷ đồng.

Tài sản thứ ba là 1 nhẫn đính đá màu trắng, gồm: 1 viên kim cương 14,1 mm và nhẫn, được định giá hơn 6,6 tỷ đồng. Tiền đặt trước (20%) hơn 1,3 tỷ đồng.

Phiên đấu giá diễn ra lúc 9 giờ 30 phút. Khách hàng trả giá 6,7 tỷ đồng. Như vậy, tài sản có giá trúng đấu giá hơn 6,7 tỷ đồng.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM, nơi diễn ra buổi đấu giá. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Bà Trương Mỹ Lan hiện đang chấp hành án tù chung thân về nhiều tội danh trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Ở giai đoạn 2 của vụ án, tòa buộc bà bồi hoàn toàn bộ 30.081 tỷ đồng cho 43.108 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.

Trước đó, tại phiên xét xử giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan đề nghị tòa trả lại bộ trang sức kim cương gồm dây chuyền, nhẫn, đôi bông tai do mẹ tặng làm kỷ niệm và hai túi xách Hermès bạch tạng.

Tuy nhiên, HĐXX xác định đây là tài sản có nguồn gốc từ tiền phạm tội nên tiếp tục thu giữ để bảo đảm thi hành án.

NGUYỄN TÂN - SONG MAI